Manželka zosnulého pedagóga Budza: Manžel neurobil len jeden čin, za posledné roky som ich napočítala veľa

Ilustračné foto

Zdroj: SITA, Facebook

BRATISLAVA - Manžel neurobil len jeden čin, za ktorý by si zaslúžil medailu. Za posledné roky ich manželka zosnulého pedagóga Jaroslava Budza Mária Budzová napočítala veľa. Uviedla to po tom, ako mu prezidentka SR v nedeľu (27. 6.) udelila štátne vyznamenanie Kríž Milana Rastislava Štefánika I. triedy in memoriam za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.