Mimoparlamentná strana SPOLU podáva sťažnosť na nečinnosť ministerstva životného prostredia

"Rešpektujeme tvrdenie ministra, že monitoring Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra naznačuje mierny pokles koncentrácií znečistenia v oficiálnych vrtoch ústavu. Toto je teória monitoringu, úprimne nás ale oveľa viac trápi realita – teda čo majú ľudia v studniach. A tam máme v rukách výsledky čerstvých rozborov vody, ktoré nedávajú nádej na zlepšovanie situácie a ktoré jednoducho nemôžeme ignorovať," spresnila odborníčka strany na životné prostredie Tamara Stohlová.

Upozornila, že celý areál je rozdelený na šesť zón znečistenia, pričom len v jednom prípade bolo začaté konanie o určení povinnej osoby, ktorá má znečistenie odstrániť. Strana tvrdí, že povinnosť iniciovať začatie tohto konania má MŽP SR.

"Kontaminácia má mierne klesajúci charakter. Je to logické, výroba sa tam zastavila, postupne sa kontaminácia prerieďuje zrážkovou vodou a ostatnými prírodnými procesmi. Neznamená to, že by sme mali dlho čakať, kým sa to vyčistí prírodnými procesmi," povedal Budaj počas štvrtkovej (24. 6.) hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR.