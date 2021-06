CHAOS v pandémii: Výhody pre očkovaných, testy pre odmietačov! Vláda zabúda na tých, ktorí sa očkovať nemôžu

O tom, že vakcína je jedinou ochranou proti tomu, aby nás Covid-19 pripútal na lôžko, či proti preplnenému kolabujúcemu zdravotníctvu, netreba vôbec diskutovať. Na Slovensku sa od nástupu druhej vlny koronavírusu spravilo množstvo chýb - od povinného plošného testovania, cez zle nastavenú očkovaciu kampaň až po nezvládnutie trasovania kontaktov.

Zvýšiť dôveru občanov k vakcínam sa nepodarilo ani bývalému premiérovi Igorovi Matovičovi, ktorý jedinú reklamu na vakcíny spravil neregistrovanému ruskému Sputniku V. Vládu a nezvládnutie očkovania kritizujú aj analytici z platformy Dáta bez pátosu.

"Očkujeme už pol roka. 26. júna bude výročie I. podanej dávky na Slovensku. Za 6 mesiacov sa vláde a vedeniu boja s pandémiou nepodarilo: zabezpečiť dostatočné kapacity na bezodkladné očkovanie tých, ktorí prejavili záujem o očkovanie, vyprázdniť čakáreň, v ktorej sú ľudia odkázaní na SMS-ku, ktorá im príde nevedia KEDY, nevedno na KTORÝ DÁTUM, nevedno na KTORÉ MIESTO, pripraviť systém, kde si človek z ponúkaných termínov vyberie miesto a čas, nebodaj aj typ vakcíny, pripraviť očkovanie obvodnými lekármi, ktorí najlepšie pacientov poznajú a majú k nim aj prístup. V Českej republike obvodní lekári zaočkovali za 2 mesiace pol milióna ľudí, prevažne starších a v pohybe obmedzených," napísali na sociálnej sieti.

Výhody pre očkovaných

Vláda to preto teraz skúša cez návrhy na finančné odmeny pre očkovaných alebo sprísnením pravidiel pre neočkovaných. Tí by sa mali po príchode zo zahraničia povinne registrovať do systému a pustení na Slovensko by boli len v prípade, ak by sa preukázali termínom PCR testu.

Štát však nemyslel na ľudí, ktorí sa očkovať nemôžu zo zdravotných dôvodov a sú aj takí, ktorí sa nemôžu testovať. Pýtali sme sa preto Ministerstva zdravotníctva na to, či takíto ľudia budú mať tiež výnimky. K čiastočnej odpovedi sme sa dostali po takmer mesiaci.

"Ak sa niekto nemôže zo zdravotných dôvodov očkovať proti ochoreniu COVID-19, bude sa musieť pri situáciách, ktoré to vyžadujú, otestovať," odpovedali nám po urgencii z tlačového oddelenia Ministerstva zdravotníctva. K ľuďom, ktorí sa nemôžu zo zdravotných dôvodov testovať, sa nevyjadrili.

Budú si testy hradiť sami?

Zaujímalo nás aj to, či si ľudia, ktorí by sa aj dali zaočkovať, ale zo zdravotných dôvodov nemôžu, budú hradiť PCR testy sami alebo budú môcť využívať štátne testy. Podľa Zuzany Eliášovej, hovorkyni Ministerstva zdravotníctva, sú detaily v procese riešenia.

"Uvedené je aktuálne predmetom diskusií. Budeme následne komplexne informovať o detailoch. Faktom je, že zaočkovaní ľudia budú mať v mnohých prípadoch výhodu netestovania sa," napísala Eliášová.

Aktuálne môžu ľudia pricestovať zo zelených krajín takmer bez obmedzení. Po príchode z nich by mali nastúpiť do karantény, avšak tá končí vtedy, keď obdržíte negatívny výsledok testu. V tomto prípade stačí aj antigénového. Test si môžete spraviť aj v deň príchodu.

Ministerstvo však avizovalo, že cestovný semafor sa radikálne zmení a pre Delta variant koronavírusu, ktorý je podľa epidemiológov nákazlivejší, budú kontroly na hraniciach oveľa prísnejšie najmä pre nezaočkovaných ľudí. Tých na Slovensko pustia len ak sa preukážu naplánovaným termínom na PCR test a budú zaregistrovaní v systéme.

