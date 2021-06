AKTUÁLNE Na Slovensku potvrdili prítomnosť delta variantu: Infikovaný prišiel z Ruska

"Variant B.1.617.2. sme v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied identifikovali v pozitívnej vzorke od osoby, ktorá na Slovensko pricestovala z Ruska," povedal virológ Boris Klempa z BMC SAV.

VIDEO Na Slovensku potvrdili delta variant

Osoba pricestovala z Ruska

"Osoba bola bez úzkych kontaktov a nie je hospitalizovaná. Aktuálne sa nachádza v domácej karanténe a zodpovedne dodržiava všetky nariadené protiepidemické opatrenia," informoval hlavný hygienik SR Ján Mikas. Pred rokovaním vlády to potvrdil aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Predpokladá, že sa táto osoba mohla nakaziť po návšteve futbalového zápasu v Petrohrade. "Myslím, že to bolo z Petrohradu po futbale," uviedol s tým, že si nemyslí, že by malo ísť o futbalistu.

VIDEO Krízový štáb o nových opatreniach: Registrácia bude povinná! Nonstop kontroly a prísny režim pre pendlerov

"Delta variant vírusu SARS-CoV-2, označovaný tiež ako B.1.617.2, patrí spolu s Kapa variantom B.1.617.1 do rovnakej línie, ktoré boli prvýkrát zaznamenané koncom roku 2020 v Indii. Delta variant je podľa ECDC zaraďovaný medzi tzv. „variants of concern“, teda varianty, na ktoré je potrebné sa zvlášť zamerať, nakoľko sú jasné vedecké dôkazy o ich možnom vplyve na rýchlosť a spôsob šírenia alebo odpoveď imunitného systému," vysvetlila laboratórna diagnostička a molekulárna biologička na ÚVZ SR Anna Kaliňáková.

Obozretnosť a dodržiavanie nastavených preventívnych pravidiel v rámci krajiny i mimo nej je podľa hlavného hygienika mimoriadne dôležité, pretože tým znižujeme riziko šírenia pandemického vírusu i jeho variantov. Laboratóriá na žiadosť hlavného hygienika vykonávajú sekvenáciu všetkých pozitívnych vzoriek na SARS-CoV-2 s dostatočne vysokou vírusovou náložou, pretože to je predpoklad, aby bola sekvenácia úspešná.