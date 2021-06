Nelichotivý rebríček: Rodičia, zbystrite pozornosť, toto je šesť najčastejších detských úrazov!

1. Poranenia končatín

Prvá priečka patrí rôznym poraneniam rúk a nôh - od odrenín, cez tržné rany až po zlomeniny. Tvoria tak najpočetnejšiu skupinu detských úrazov, pričom lekári ošetrili za jeden rok takmer 14 500 detí poistených v ZP Union.

Čo robiť pri úraze končatín?

Pri menších ranách ošetrite miesto čistou vodou a dezinfekciou a miesto osušte a prelepte náplasťou alebo previažte obväzom. V prípade hlbších tržných rán najskôr zastavte krvácanie tlakovým obväzom, kusom látky alebo zatlačením ruky na ranu. Pri zlomenine sa nikdy nesnažíme vrátiť končatinu do pôvodnej pozície. Zlomeninu sa snažíme zafixovať, nohu napríklad priviažeme šatkou, obväzom k zdravej končatine alebo o nehybnú tyč, ruku môžeme dať do závesu - okolo krku omotáme šatku, alebo kus oblečenia. Zranené dieťa musí ísť hneď k lekárovi.

Zdroj: Getty Images

2. Poranenia hlavy

Na druhom mieste v počte 5937 úrazov patrí neslávny úraz hlavy. Najčastejšími príčinami sú pády z kočíka, postieľky, zo stromu, či z hojdačky.

Čo robiť pri úraze hlavy?

Najskôr musíme dôkladne prezrieť hlavu dieťaťa a zistiť rozsah zranenia, či ide len o povrchovú odreninu, ktorú stačí vydenzifikovať a prelepiť, alebo ide o tržnú ranu, ktorá si vyžaduje lekárske ošetrenie, prípadne aj šitie. Ak rana krváca, snažte sa krvácanie zastaviť. Pri tupých nárazoch, pri ktorých nie je poranenie viditeľné, musíme dieťa dôkladne sledovať, či nestráca vedomie, či nie je ospalé, mimoriadne dráždivé a uplakané. Tupé nárazy môžu spôsobiť otras mozgu, zlomeniny lebky, mozgové pomliaždenie, preto je vždy na mieste ihneď navštíviť lekára alebo detskú pohotovosť.

3. Cudzí predmet v tele

Veľmi častou príčinou vyhľadania lekárskej pomoci je zhltnutie cudzieho predmetu, alebo jeho vloženie do nosa, či do ucha. Najčastejšie takto experimentujú malé deti do troch rokov a vlani ich za ZP Union ošetrili s týmto problémom 886.

Čo robiť v takomto prípade?

V prípade vloženia alebo prehltnutia cudzieho telesa je nutné vyhľadať lekársku pomoc, predovšetkým v prípadoch, ak nie ste si istí, čo dieťa prehltlo. Ostrý predmet mu môže spôsobiť vážne vnútorné poranenia!

Zdroj: Getty Images

4. Popáleniny, poleptania

Domáce úrazy v podobe obarenia sa horúcimi tekutinami sú najčastejšou príčinou vyhľadania lekárskej pomoci u detí do štyroch rokov a druhou početnou skupinou sú deti staršie ako desať rokov. U malých detí je však väčšie riziko veľkých a hlbokých rán, pretože detská pokožka je omnoho tenšia ako koža dospelých.

Čo robiť pri popáleninách?

Pri obarení vyzlečieme dieťaťu odev a postihnuté miesta chladíme studenou vodou. Pri malých popáleninách je vhodné navštíviť chirurgickú ambulanciu, ale pri všetkých ostatných popáleninách je nutné kontaktovať záchranárov, alebo transportovať dieťa čo najskôr do nemocnice.

5. Uštipnutie hmyzom

Bodnutie osy, včely alebo sršňa je pre malé deti nielen bolestivé, ale môže byť aj nebezpečné. Okrem začervenania a opuchu môže dostať alergickú reakciu, alebo dokonca anafylaktický šok. Samostatnou kapitolou je kliešť, ktorý môže prenášať vážne ochorenia ako bolerióza a kliešťová encefalitída.

Čo robiť pri uštipnutí hmyzom?

Kliešťa vyberte pomocou pinzety. Začervenané miesto, opuch a svrbenie pomôže zmierniť studená voda alebo priložené kocky ľadu. Podráždenú pokožku môžeme natrieť ichtiolovou masťou, fenistilom alebo iným produktom z lekárne. Ak nemáte nič z toho po ruke, určite pomôže starý zaručený recept - octový obklad. Pri anafylaktickom šoku, ktorý sa prejavuje výsevom po tele, sčervenaním a opuchom tváre a dýchacích ciest, je nutné ihneď volať záchrannú zdravotnú službu.

Zdroj: Getty Images

6. Úpal a prehriatie

Horúčava, dlhý aktívny pobyt na slnku, nedostatok tekutín. Tri faktory, ktorých následkom býva často prehriatie a úpal. Príznakmi sú únava, slabosť, nevoľnosť, vracanie, bolesti hlavy a svalov, závrate a vysoká teplota. Pri úpale však nastáva aj porucha vedomia, bezvedomie.

Čo robiť pri úpale a prehriatí?

Pri spozorovaní príznakov vezmite dieťa do chladného prostredia a uložte ho do ležiacej alebo pololežiacej polohy a snažte sa ho ochladiť - potieraním vlažnou vodou, prikrytím vlhkou plachtou, vreckom s ľadom, ktoré mu položíte na krk alebo do podpazušia. Postupne mu po dúškoch dávajte piť čistú nesladenú vodu. Ak sa stav nezlepší, navštívte lekára alebo detskú pohotovosť.