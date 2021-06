FOTO Matovičov ďalší trapas? Pavlínke natrhal kvety, v komentároch dostal výprask, veď sú zákonom chránené!

Matovič má zrejme problém.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Facebook/Igor Matovic

LUČENEC - Na to, čo na sociálnej sieti robí expremiér Igor Matovič (OĽaNO) si už väčšina obyvateľov Slovenska zvykla. Príspevky bývajú kontroverzné, vtipné, niekedy naštvané. Matovič často na sociálnu sieť pridáva aj kuriózne fotky ako jeho domáci miláčik Mačiak, na vláde bol aj v ponožkách ... No to, čo urobil teraz, nemá obdoby. Zrejme porušil zákon v oblasti prírody!