Mária Kolíková uvažuje nad zmenou právnej úpravy v oblasti sexuálneho násilia

BRATISLAVA – Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) uvažuje nad zmenou právnej úpravy v oblasti sexuálneho násilia. Uviedla to po štvrtkovom (10. 6.) stretnutí so šéfom Amnesty International Slovensko (AIS) Radom Slobodom.

„Amnesty International presadzuje, aby znásilnenie bolo definované na základe toho, či bol alebo nebol udelený súhlas, a teda aby sa zmenili zastarané definície, ktoré v súčasnej legislatíve na Slovensku máme,“ uviedol Sloboda. Upozornil, že Slovensko patrí ku krajinám, ktoré sa v trestnoprávnej definícii zameriavajú na prítomnosť či hrozby násilia.

„Osobitne kľúčové je rozprávať sa o tom, či definícia v Trestnom zákone, ktorá sa orientuje na otázku násilia, je dostatočná. Určite by sme sa mali rozprávať o tom, že ak tu nie je vôľa, tak je to čin, ktorý by mal byť odsúdeniahodný a mal by mať jasné opodstatnenie aj v Trestnom zákone a mali by sme to chápať jednoznačne ako trestný čin,“ povedala Kolíková s tým, že iniciatíva Amnesty International Slovensko má jej podporu.

„Myslím, že súčasná definícia nie úplne reflektuje kľúčové ústavné hodnoty, ako sú dôstojnosť a autonómia ľudskej vôle, preto je dôležité autonómiu a autentickú schopnosť slobodného rozhodovania sa a reflexie vôľového prvku do tej definície podľa môjho názoru dostať,“ zdôraznila poradkyňa ministerky pre oblasť ústavného práva Lucia Berdisová.