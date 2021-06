OSTRÝ záver televíznej diskusie: Na pretras prišla Kolíkovej sestra, vy máte neuveriteľnú drzosť, pán Blanár!

BRATISLAVA - Tak táto diskusia bola mimoriadne ostrá. V televíznej debate sa zoči-voči stretli ministerka spravodlivosti Za ľudí Mária Kolíková a podpredseda parlamentu za opozičný Smer-SD Juraj Blanár. Už celá diskusia a aj zloženie hostí dalo poriadne bohatý základ výmene názorov, no na konci to mimoriadne "vygradovalo". Blanár v závere spomenul aj Kolíkovej nevlastnú sestru.

Kolíková a Blanár boli dnes hosťami v diskusnej relácii Na telo, kde boli v úvode hneď konfrontovaní s najnovším prieskumom volebných preferencií z dielne agentúry Focus. Kolíková dodala, že v tejto chvíli nie je podstatné komentovať, či Za ľudí klesla alebo stúpla. Podľa posledných číslel sa už dlhodobo pohybuje v mimoparlamentných vodách s výsledkom nie vyšším ako 4 percentá. Posledný prieskum im dnes navyše uštedril pokles na 3,4 percentá.

Nečudujem sa, že stojí za Mikulcom, povedal podpredseda parlamentu

Na začiatku diskusie Blanár dal ministerku Kolíkovú s odvolávaným Mikulcom na jednu úroveň. "Nečudujem sa, že pani ministerka vyjadrila podporu pánu ministrovi Mikulcovi, keď obidvaja majú problémy s rodinnými firmami. Dneska je tu úplne iná politická kultúra," povedal Blanár.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Zároveň Mikulca obvinil, že má pod sebou koordinačnú skupinu, ktorá pripravuje skupinu kajúcnikov, aby vypovedali proti ďalším obvineným. "Ak tu môže mať niekto kľúčový záujem, aby sa tu všetko spochybnilo, sú to predstavitelia tohto zoskupenia (Smer-SD, pozn. red.)," odpovedala Kolíková.

Blanár spoludiskutujúcej však pripomenul, že ako štátna tajomníčka vo vláde Roberta Fica sa v tom období neozvala voči žiadnemu nominantovi, ktorí sú konfrontovaní s obvineniami. Tá mu odpovedala s tým, že sama mala problém s vymenovaním druhej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorá bola len nedávno prepustená z väzby.

Odchod zo Za ľudí nateraz neplánuje

Kolíková aj v záverečnej rubrike áno/nie nateraz vylúčila akékoľvek myšlienky o odchode zo Za ľudí. Urobila tak aj počas diskusie. Varovala ale, že poslanci frakcie môžu rozmýšľať inak. "Ak nebude komunikácia s frakciou, môže sa stať, že táto skupina poslancov môže chýbať," odkázala.

Zdroj: Vlado Anjel

Nálada v štúdiu začala byť čoraz viac napätá

Moderátor hašteriacim sa politickým hosťom často ani nemohol skočiť do reči, no to najhoršie ho ešte len čakalo - na záver diskusie, keď sa podpredseda parlamentu Blanár rozhodol vytiahnuť kauzu ministerkinej nevlastnej sestry a jej odsúdenia. "Tak nám povedzte, ako to bolo s vašou sestrou," po tejto Blanárovej vete ostalo v štúdiu po neustálom šume až strašidelné sekundové ticho, kedy Kolíková len pozerala do zeme.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Líder Smeru Robert Fico už totiž skoro pred dvoma mesiacmi hovoril o konateľke v rodinnej firme ministerky spravodlivosti Kolíkovej a o tom, že ju odsúdil bratislavský okresný súd v decembri 2019 za spreneveru vyše 15 000 eur. Ministerka ešte koncom apríla reagovala, že nevlastná sestra podiel vo firme zdedila po smrti otca.

"Pani Kolíková, ktorá sa tu neustále len usmieva, je presne ten istý vzor ako pán Mikulec," uviedol Blanár. "Jej firma, ktorej je majiteľkou, okrádala ľudí prostredníctvom jej sestry. Jej brat zarába na štátnych zákazkách, ktoré zázračne narástli počas jej pôsobenia ako štátnej tajomníčky," pokračoval v kritike Blanár.

VIDEO Kolíková na Fica reagovala ešte začiatkom mája, keď ju chceli odvolávať:

Skoro si skočili do vlasov, na pretrase bola aj chatička

"Vy máte takú, neuveriteľnú drzosť pán Blanár," povedala s vážnym hlasom šéfka rezortu spravodlivosti, pričom Blanárovi povedala, že klame. "Čo klamem? Bola odsúdená vaša sestra? Bola," prilial olej do ohňa Blanár. "Môžete byť chvíľu ticho? Môžete ma nechať rozprávať?" zdvihla na Blanára hlas Kolíková.

"Porozprávajte prosím vás vy, ako ste sa dostali k svojej chatičke. Ako tá chatička bola kúpená od firiem, keď ste boli župan..." nič nedarovala Blanárovi Kolíková. "Ja skončím tým, že ten bordel, ktorý robil na vláde váš premiér, to vám asi tiež nevadilo a môžme to v kľude takto uzavrieť," ukončila výmenu názorov Kolíková.