V koalícii to poriadne vrie! Pri odvolávaní ministra Mikulca hrozí zrada, otvorene o nej hovoria aj vlastní

BRATISLAVA - Aktuálna opozičná snaha odvolať ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) sa podľa očakávania nestretne s pochopením vládneho a premiérskeho hnutia. Iné to už ale začína byť pri druhom najsilnejšom vládnom subjekte - Sme rodina. Tam síce predseda Boris Kollár prisľúbil podporu, no tú rozhodne nemôže očakávať od všetkých ako pred niekoľkými mesiacmi. Búri sa totiž poslanec Peter Pčolinský, ktorý chce podporiť návrh opozície!

Tvrdí to portál Aktuality.sk, podľa ktorého by Mikulec nemal očakávať od Pčolinského podporu napriek tomu, že je poslancom koalície. Niečo podobné sa ale po vyjadreniach ministra práce Milana Krajniaka na adresu Mikulca dalo očakávať. Krajniak sa dokonca nechal počuť, že Mikulec nevie, čo sa mu "na rezorte vlastne deje".

Nedôvera od Pčolinského

Teraz sa k ministrovi Krajniakovi nepriamo pridáva aj jeho stranícky kolega a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Na mimoriadnej schôdzi, ktorú zvoláva opozičný Smer, sa chystá, že návrh dokonca podporí! "Moju dôveru nemá, ja osobne budem hlasovať za odvolanie. V klube sú na to rôzne názory, poradíme sa, ale ja som rozhodnutý hlasovať za jeho odvolanie,“ prezradil Pčolinský.

So zvyškom koalície zatiaľ o svojom postoji Pčolinský nehovoril, no predpokladá, že to urobí v najbližšej dobe.

Odvolávanie iniciuje Fico

Opozičný Smer-SD v týchto dňoch podáva návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO). Na nedeľnej tlačovej konferencii to potvrdil šéf strany Robert Fico. Avizoval, že by mohol na schôdzi k odvolávaniu Mikulca čítať údajnú uniknutú správu Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorú na neverejnej schôdzi čítal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Podpora od premiérskej strany a ... skoro podpora od Sme rodina

Minister vnútra Roman Mikulec má plnú podporu premiéra Eduarda Hegera. Predseda vlády to vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii s tým, že za Mikulcom stojí aj koalícia. Tvrdí, že sa pritom opiera o vyjadrenia koaličných partnerov. Verí, že koalícia tento pokus o rozkol ustojí.

"V tomto je koalícia jednotná a stojí za ministrom vnútra. Takisto má minister vnútra moju plnú podporu," reagoval premiér na otázku v súvislosti s avizovaným podaním opozičného návrhu na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR s cieľom vysloviť nedôveru Mikulcovi. Heger tvrdí, že všetky poslanecké kluby z koalície už vyjadrili podporu Mikulcovi. "Toto je dobrý základ, ktorý jasne hovorí o tom, že koalícia podporí ministra vnútra," povedal.

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár v pondelok povedal, že jeho hnutie je stabilný a dobrý koaličný partner. Na všetkých poslancov sa Mikulec zrejme ale spoľahnúť nemôže. "Určite naši poslanci nebudú hlasovať s opozíciou za odvolanie ministra Mikulca, až na dvoch poslancov, ktorí majú zelenú kartu," skonštatoval Kollár.