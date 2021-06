Právnička na rovinu o návrhu Čepčeka: Politikov práva žien nezaujímajú, z Ústavy si robia trhací kalendár!

BRATISLAVA - Interrupčný zákon každého pol roka? Podľa právničky Jany Debrecéniovej by sme v parlamente mali obmedzenie práv žien aj každého pol roka. Politici podľa nej nerešpektujú práva žien, ani ženy samotné. Právnička upozornila aj na to, že v prípade návrhu poslanca OĽaNO Martina Čepčeka by si žena musela za interrupciu platiť aj ak jej išlo o život. Poľský model, ktorý poslanec presadzuje by podľa odborníčky znamenal v praxi katastrofu.Síce na ňu poslanec Čepček pri vstupe do parlamentu prisahal, práva zakotvené v Ústave SR už nerešpektuje! Právnička Jana Debrecéniová bola hosťom podcastu denníka Sme, kde sa venovala rozboru návrhu zákona z dielne poslanca Martina Čepčeka. Ten interrupcie, ktoré sú na rekordne najnižšom čísle, prirovnáva ku genocíde národa. O sexe sa vyjadruje, ako o činnosti, ktorá je prezentovaná na úrovni poobednej kávy. Už aktuálny stav, kedy si ženy za interrupcie bez udania dôvodu platia, je podľa Debrecéniovej v rozpore s medzinárodným právom. Hoci si Slovensko nevedie presné štatistiky o dôvodoch interrupcií, zväčša prevládajú ekonomické, ale aj sociálne dôvody, ako aj znevýhodnenie žien s malými deťmi na trhu práce. Siahanie na právo telesnej integrity ide podľa Debrecéniovej ruka v ruke s porušovaním práv pri pôrodoch. Výhrada vo svedomí pre prokurátora Debrecéniová v podcaste upozornila na skutočnosť, že ak by išlo o znásilnenie stanovisko by musel poskytnúť aj prokurátor. Ak by žena však chcela ísť na interrupciu, mohol by si uplatniť výhradu vo svedomí. "Je to absolútne nebývalý jav, pretože toto nie je koncept, ktorý sa vzťahuje na prokurátorov. Inými slovami, akoby mal prokurátor povedať, že takýto násilný trestný čin na žene je v poriadku a on má problém s tým, aby podstúpila interrupciu," poznamenala právnička s tým, že toto nemá obdobu nielen v našom, ale aj iných právnych poriadkoch. Politici nerešpektujú práva garantované ústavou Debréniová uvádza, že aktuálna téma je premknutá naprieč celou spoločnosťou. "Je to o tom akú majú rodové témy hodnotu, o tom akú majú ženy hodnotu," poznamenala s tým, že s aktuálnym návrhom zákona by si ženy za interrupcie platili aj ak by išlo o priame ohrozenie ich života.

Síce na ňu poslanec Čepček pri vstupe do parlamentu prisahal, práva zakotvené v Ústave SR už nerešpektuje! Právnička Jana Debrecéniová bola hosťom podcastu denníka Sme, kde sa venovala rozboru návrhu zákona z dielne poslanca Martina Čepčeka. Ten interrupcie, ktoré sú na rekordne najnižšom čísle, prirovnáva ku genocíde národa. O sexe sa vyjadruje, ako o činnosti, ktorá je prezentovaná na úrovni poobednej kávy.

Už aktuálny stav je rozporom

Už aktuálny stav, kedy si ženy za interrupcie bez udania dôvodu platia, je podľa Debrecéniovej v rozpore s medzinárodným právom. Hoci si Slovensko nevedie presné štatistiky o dôvodoch interrupcií, zväčša prevládajú ekonomické, ale aj sociálne dôvody, ako aj znevýhodnenie žien s malými deťmi na trhu práce. Siahanie na právo telesnej integrity ide podľa Debrecéniovej ruka v ruke s porušovaním práv pri pôrodoch.

Zdroj: Facebook/Romana Tabak

Výhrada vo svedomí pre prokurátora

Debrecéniová v podcaste upozornila na skutočnosť, že ak by išlo o znásilnenie stanovisko by musel poskytnúť aj prokurátor. Ak by žena však chcela ísť na interrupciu, mohol by si uplatniť výhradu vo svedomí. "Je to absolútne nebývalý jav, pretože toto nie je koncept, ktorý sa vzťahuje na prokurátorov. Inými slovami, akoby mal prokurátor povedať, že takýto násilný trestný čin na žene je v poriadku a on má problém s tým, aby podstúpila interrupciu," poznamenala právnička s tým, že toto nemá obdobu nielen v našom, ale aj iných právnych poriadkoch.

Zdroj: Facebook/Zomri

Politici nerešpektujú práva garantované ústavou

Debréniová uvádza, že aktuálna téma je premknutá naprieč celou spoločnosťou. "Je to o tom akú majú rodové témy hodnotu, o tom akú majú ženy hodnotu," poznamenala s tým, že s aktuálnym návrhom zákona by si ženy za interrupcie platili aj ak by išlo o priame ohrozenie ich života. Podľa právničky je toto priestor si položiť otázku, akú hodnotu majú ženy pre politikov a ľudí, ktorí vedú túto krajinu. Zároveň vyzvala politikov, aby konečne začali rešpektovať medzinárodné dohovory, ale aj ústavu Slovenskej republiky.