Jednou z úloh envirorezortu je inak pristupovať k lesnej ťažbe a manažmentu krajiny, tvrdí Kiča

BRATISLAVA - Jednou z hlavných úloh Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR je inak pristupovať k lesnej ťažbe a manažmentu krajiny. Vytvárať tiež predpoklady na to, aby sa čo najviac vody zadržiavalo v krajine a nedochádzalo ku koncentrácii vody tesne pred obcami. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča po tom, čo si prešiel chotár so zástupcami obce Rudno nad Hronom.