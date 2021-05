Michal Šípoš obhajuje rokovania: Bývalé vlády sa bili o kšefty, my o riešenia pre Slovensko

BRATISLAVA – Prerušenie rokovania Národnej rady (NR) SR do stredy 26. mája a odloženie hlasovania o zmenách v kolúznej väzbe na júnovú schôdzu vytvorilo priestor na to, aby koaličné strany dokázali nájsť dohodu na sporných otázkach. Hovoril o tom predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

„Je dobré, ak je aj ostrá debata a práve o takýchto konkrétnych veciach. Keď sa bijeme o to, ako to pre Slovensko urobiť lepšie, ak si to porovnáme s minulými vládami, kde sa bili o to, kto urobí väčší kšeft,“ povedal Šipoš.

Druhá vlna pandémie ochorenia COVID-19 podľa neho začiatkom roka Slovensko výrazne zasiahla a vyžiadala si zvýšenie rozpočtu. Zo sporu o zvýšenie by nerobil drámu. "Verím, že sa dohodnú. Aj minulý rok sme schvaľovali veľký deficit, hrozil až na úrovni desať percent, ale správnym hospodárením sme ušetrili štyri miliardy eur, takže deficit nebol až taký výrazný,“ poznamenal Šipoš.

Sanovať podľa neho treba jednotlivé poškodené skupiny zamestnancov a podnikateľov a treba vytvoriť finančnú rezervu aj na prípadnú tretiu vlnu pandémie. „Treba byť dobrý hospodár. Ale myslím si, že pre dôchodcov, nezamestnaných, chorých peniaze musíme mať. Ako štát si musíme vedieť aj požičať, aby sme vedeli pomôcť týmto najzraniteľnejším skupinám,“ tvrdí Šipoš.

V prípade návrhov hnutia Sme rodina a ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) na úpravu kolúznej väzby, je OĽANO podľa Šipoša opatrné a načúva argumentom oboch strán. „Hnutie OĽANO má vo svojom DNA boj proti korupcii a boli by sme veľmi neradi, ak by sa takýmito právnymi úpravami marili vyšetrovania,“ vyhlásil.

Na otázku, ako hodnotí aktuálnu spoluprácu medzi premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) a ministrom financií, lídrom OĽANO Igorom Matovičom, Šipoš odpovedal, že spolupracujú ako tím. „Eduard Heger je človek, ktorý si veľakrát nechá aj poradiť, ale v konečnom dôsledku rozhoduje autonómne. Ja vnímam ich spoluprácu na veľmi dobrej úrovni. Konflikt sa z toho snaží robiť opozícia,“ povedal Šipoš.

Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej požiadať Ústavný súd (ÚS) SR o preskúmanie otázky referenda o predčasných voľbách považuje Šipoš za štandardné. „Teraz je to v rukách ÚS SR a my budeme jeho rozhodnutie rešpektovať. Priamu demokraciu si vážime. Určite nebudeme nič spochybňovať, ak bude referendum úspešné," doplnil s tým, že toto referendum vníma ako politickú agendu Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Mariana Kotlebu. „Vnímame to ako čistú politiku a je na ľuďoch, ako sa rozhodnú, či budú smerácko-hlasácke referendum ignorovať alebo sa na ňom zúčastnia,“ uzavrel.