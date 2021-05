Črtá sa ďalšia KRÍZA: Spor kvôli kolúznej väzbe! Kollár prerušil schôdzu, Za ľudí opäť hrozí odchodom

Zrejme najväčším kameňom úrazu je práve kolúzna väzba. Návrh o zmene podmienok mala predložiť ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Hnutie Sme rodina ju však predbehla a návrh predložila poslankyňa Petra Hajšelová. Koalícia tento návrh nakoniec neschválila. Na stole mal byť potom kompromisný návrh, no pár hodín potom vystúpil v šéf parlamentu v pléne s naozajom drsným prejavom.

Kolíková sa na prípravu vykašľala

V svojom prejave Kolíkovú skritizoval. Podľa neho sa na prípravu legislatívy upravujúcej lehoty kolúznej väzby vykašľala. Vyčítal jej, že za rok vo funkcii nepripravila túto novelizáciu. Obáva sa, že kolúzna väzba sa používa ako trest. "Nestačím sa diviť, ako tu počúvam, pani ministerka, ako ste vy pripravená urobiť ambiciózny zákon. Pýtam sa, čo ste robili celý rok? Koľko budeme ešte počúvať, že ste ambiciózna? Ešte ďalší rok, tretí rok?" vyhlásil Kollár počas diskusie v pléne minulý týždeň v piatok.

Pýtal sa ministerky, koľko mŕtvych v kolúznej väzbe jej bude stačiť, aby zmenila legislatívu. "Rok ste ministerkou, dodnes to nie je. Ja som vás o to prosil na jeseň minulého roku," povedal. Hnutie priznalo, že sa v tomto návrhu angažujú aj kvôli Vladimírovi Pčolinskému, bývalému šéfovi SIS a nominantovi Sme rodina, ktorý je momentálne vo väzbe. Kollár dodal, že návrh Hajšelovej sa dá v druhom čítaní upraviť.

Kollár prerušil schôdzu

Aj kvôli tomuto včera večer zasadla koaličná rada, aby sa na podmienkach dohodli. Strana Za ľudí chcela, aby bol návrh o kolúznej väzby preložený na budúcu schôdzu, ktorá je o mesiac. Kollár však prerušil rokovanie parlamentu o týždeň. Koalícia podľa predstaviteľov poslaneckých klubov naďalej rokuje o spomínaných dvoch návrhoch, ktoré ostali na programe májovej schôdze, teda o zvýšení deficitu v štátnom rozpočte a o zmenách pri kolúznej väzbe. Pôvodne sa malo o kolúznej väzbe rokovať dnes.

"Na včerajšej koaličnej rade sa všetky štyri strany dohodli, že aktuálna schôdza sa preruší do 26.5. Vytvorí sa tak priestor na rokovanie o bodoch, ktoré ešte neboli prerokované alebo sa o nich ešte nehlasovalo," uviedol šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš. Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová poznamenala, že sa rokuje aj o prípadnom preložení hlasovania o návrhu poslankyne Sme rodina Hajšelovej na júnovú schôdzu. "Rokuje sa aj o tom, že teraz bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k vládnemu návrhu," priblížila. Formuje sa tak podľa nej vládny návrh z dielne Kolíkovej. Zemanová verí, že tento bude akceptovateľný pre všetkých.

Maríte vyšetrovanie, ja vás na to upozorňujem

Kolíková kritizovala, že Hajšelovej návrh nie je odkonzultovaný s orgánmi činnými v trestnom konaní a chýbajú v nej i prechodné ustanovenia, čo podľa nej znamená, že všetci, čo sú aktuálne vo väzbe, by šli von. Podľa ministerky spravodlivosti môže tento návrh mariť vyšetrovanie. Hajšelovej novelu sú okrem Sme rodina a opozície ochotní podporiť i niektorí poslanci OĽANO.

Podľa Kolíkovej sa novela upravujúca kľúčový inštitút, ako je kolúzna väzba a väzba, nemôže prijať takto rýchlo. "Dôrazne odmietam takúto právnu úpravu, ktorá je predkladaná takýmto spôsobom," uviedla Kolíková s tým, že kľúčový inštitút ako kolúzna väzba sa teraz prerokúva ako poslanecký návrh, pričom zmeny neprešli pripomienkovaním a diskusiou s odborníkmi. "Je to nezodpovedné, maríte tým vyšetrovanie a ja vás na to upozorňujem," podčiarkla. Poznamenala, že osoby vo väzbe a kolúznej väzbe sú tam aj na základe rozhodnutí súdov. Pýta sa, či chceme spochybňovať rozhodnutia súdov.

Kompromisný návrh alebo odchod z koalície?

Šéfka strany Za ľudí v rozhovore pre Topky uviedla, že v tomto prípade šlo o porušenie koaličnej zmluvy. "Pani Kolíková avizovala, že s Borisom Kollárom sa dohodli na kompromisnom návrhu," uviedla s tým, že podľa nej osobne nie je dôvod na zmenu kolúznej väzby. "Desať rokov sme tu mali kolúznu väzbu, nikomu to nevadilo. Začalo to vadiť, až keď sa do väzby začali dostávať kamaráti a mocní a vplyvní ľudia," povedala.

Ak by novela upravujúca podmienky kolúznej väzby z dielne Sme rodina vstúpila do platnosti, protikorupčné zameranie tejto vlády by podľa Remišovej stratilo svoj zmysel. "Môžeme diskutovať o podmienkach, avšak narýchlo presadzovať skracovanie akéhokoľvek druhu väzby považujem za nebezpečný experiment," zdôraznila Remišová. V nedeľnej relácii však pripustila aj možný odchod z koalície, ak by návrh Sme rodina v súčasnom znení prešiel. Pre stranu Za ľudí by to bola tzv. červenú čiaru a signál na odchod z vlády. "Chceme, aby prešiel vládny návrh a aby bola na znení úpravy dohoda v koalícii," povedala.

Vláda musí byť stabilná

Ak má prerušenie schôdze parlamentu pomôcť upokojiť situáciu, je to dobrý krok. Vyhlásil to premiér Eduard Heger na brífingu. Heger zdôraznil, že pre neho je dôležité, aby vláda bola stabilná a dôverovala si. "Akékoľvek kroky, ktoré urobíme na to, aby tomu pomohli, vítam. Takže prerušenie schôdze, ak to má pomôcť upokojeniu situácie, určite je to dobrý krok," myslí si.

Poukázal na to, že ľudia chcú vidieť výsledky. Verí, že politici si uvedomia, že treba pomáhať ľuďom, nie riešiť medzi sebou "nejaké žabomyšie spory". "Myslime na to, že sme tu pre ľudí a potrebujeme im pomáhať. Prosím, prenášajme to do našich rozhodnutí aj do našej komunikácie," apeloval na politikov.

Problémom je aj štátny rozpočet

Podľa predsedu poslaneckého klubu Sme rodina Petra Pčolinského o návrhu nového deficitu v štátnom rozpočte sa diskutuje najmä medzi stranami SaS a OĽANO. Šéfka poslaneckého klubu SaS Zemanová tvrdí, že rokovania pri rozpočte neviaznu. Prerušením schôdze sa má vytvoriť priestor na rokovania, potvrdil šéf klubu OĽANO Michal Šipoš.

V utorok malo plénum hlasovať o skrátenom legislatívnom konaní k novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. Následne mali poslanci o novele rokovať zrýchlene. Zrýchlený režim k novele štátneho rozpočtu kritizovala nielen opozícia, ale aj koaličná SaS. Tá avizovala, že skrátené legislatívne konanie nepodporí. Z novely štátneho rozpočtu na tento rok vyplýva, že celkové výdavky štátneho rozpočtu majú byť tento rok vyššie o 3,389 miliardy eur. Namiesto pôvodne plánovaných 23,9 miliardy eur by tak mali dosiahnuť 27,3 miliardy eur.