Globálna kampaň bojuje proti známym celosvetovým značkám: Krutosť voči zvieratám!

BRATISLAVA - Dnes spustila koalícia Open Wing Alliance (OWA), ktorej členom je aj ochranárske združenie Humánny pokrok, globálnu kampaň v ktorej žiada Yum! Brands, materskú spoločnosť Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut, Taco Bell, WingStreet a The Habit Burger Grill, aby upustili od klietkového chovu, ktorý obývajú nosnice v ich medzinárodných dodávateľských sieťach. V tejto rozsiahlej kampani spája svoje sily 77 vplyvných organizácii zo 63 krajín, ktorých cieľom je, aby korporácia s rýchlym občerstvením dodávala do viac ako 50 000 prevádzok len vajíčka, ktoré nepochádzajú z klietkového chovu.

„Ako jedny z najväčších mien v oblasti rýchleho občerstvenia by mali Taco Bell, Pizza Hut a KFC prijať zodpovednosť za množstvo zvieracieho utrpenia, ktoré sa deje ešte pred tým než sa zvieratá ocitnú na jedálnom lístku“ hovorí Alexandria Beck, riaditeľka Open Wing Alliance. „Prijatím tohto jednoduchého záväzku, dokážu uskutočniť zmenu ktorá ovplyvní život a blaho miliónov nosníc v dodávateľských sieťach.“



Yum! Brands sa zaviazali, že skončia s používaním klietkových vajec ale len v niekoľkých prevádzkach. Vajíčka a produkty z nich, vyprodukované ich dodávateľmi však pochádzajú z veľkochovov, kde sú sliepky držané v malých špinavých klietkach. Obyčajne sa o jednu klietku o veľkosti zásuvky v šatníku delí 6 až 10 sliepok. Tieto klietky sú také malé a preplnené, že sa v nich sliepky nedokážu slobodne hýbať a ani si rozprestrieť krídla.