V Dechticiach zasahovali hasiči: V stodole vypukol požiar

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

DECHTICE – Hasiči z Trnavy a členovia dobrovoľných hasičských zborov z Jaslovských Bohuníc, Kátloviec a Dobrej Vody zasahovali v pondelok (10. 5.) v obci Dechtice pri požiari stodoly. Do príchodu hasičskej jednotky sa majiteľ snažil oheň uhasiť, to sa mu však nepodarilo. Požiar spôsobil preborenie strechy do vnútra budovy. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová.