ROZHOVOR s Remišovou: Odvolávanie pre nás bola lekcia! Za Kolíkovú som bojovala, stranícke intrigy sú zbytočné

Okrem toho sa vyjadrila aj k problémom v strane. Intrigami v strane by sa podľa nej momentálne zaoberať nemali. V kuloároch sa šepkalo aj o tom, že by mala v strane Za ľudí prebehnúť zmena vedenia. Ak príde taká požiadavka, v strane prebehnú procesy.

VIDEO Rozhovor s vicepremiérkou Veronikou Remišovou

Čo sa v rozhovore dozviete?

- čo hovorí na hlasovanie poslancov OĽaNO počas včerajšieho odvolávania Márie Kolíkovej

- v akom stave je návrh na zmenu podmienok kolúznej väzby

- aké sú vzťahy v koalícii

- aké sú vzťahy v strane Za ľudí

- či sa bude meniť vedenie strany

- či sa radí s Andrejom Kiskom pri problémoch v strane

S poslancami OĽaNO budeme diskutovať

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková včera ustála odvolávanie, no až 27 poslancov OĽaNO nehlasovalo a nevyjadrilo jej podporu. Vicepremiérka Veronika Remišová na margo (ne)hlasovania uviedla, že podstatný je výsledok a ten sa ráta. S poslaneckým klubom OĽaNO bude Remišová a jej strana viesť dlhé diskusie a komunikovala s nimi aj počas pondelkového odvolávania. „Na začiatku to vyzeralo, že proti odvolávaniu budú hlasovať len traja poslanci, potom ôsmi poslanci,“ povedala s tým, že nakoniec to bolo viac ako 20 poslancov.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Pre stranu a pre Remišovú to bola istá lekcia. „Dôvera nie je automatická vec ani medzi koaličnými partnermi a treba medzi sebou určite viac komunikovať,“ povedala v rozhovore. Poslanci nie sú „hlasovacie panáčiky“, majú svoj názor. „V koalícii vždy bola veľká pestrosť názorov,“ uviedla na margo spoločného postoja koalície. „Široké názorové spektrum v poslaneckých kluboch tu vždy bude,“ dodala.

Čo sa týka návrhu zákona o zmene podmienok kolúznej väzby, Remišová by ho osobne nemenila. To, že svoj návrh predložila „Určite áno. Pani Kolíková zároveň avizovala, že sa s Borisom Kollárom sa dohodli na kompromisnom návrhu,“ povedala vicepremiéra na margo zákona.

Ľudí netreba zaťažovať problémami politikov

V koalícii sú podľa Remišovej štyria rôznorodí partneri so svojimi prioritami aj videním sveta. „Pre stranu Za ľudí je dôležitý boj proti korupcii, za transparentnosť, očistu a spravodlivosť a za lepšie fungovanie štátu a tieto priority aj presadzujeme,“ uviedla. V koalícii vždy bude napätie. „Umenie politiky je vedieť tieto konflikty manažovať bez toho, aby ste nimi zaťažovali občanov,“ povedala Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Politikom vyčíta časté statusy na sociálnych sieťach a to, že sa zaoberajú sami sebou. „O tom politika nie je. Máte rokovať a dohodnúť sa a ľuďom oznámiť výsledok.“ Premiéra Eduarda Hegera vníma ako pozitívnu zmenu a ako konsenzuálneho politika. „Jeho pracovnou metódou je dohoda, diskusia a komunikácia a tak vyzerajú aj rokovania na vláde,“ ozrejmila.

Ak bude požiadavka na zmenu vedenia, prebehnú procesy

Zo strany Za ľudí odišlo viacero poslancov, poslednou bola Andrea Letanovská, ktorá uviedla, že Veronika Remišová neuchopila odkaz Andreja Kisku. Podľa vicepremiérky to treba vnímať v širšom kontexte. Letanovská už niekoľko týždňov rokuje o prestupe do inej strany, do akej, to šéfka Za ľudí nevie. „Vždy keď niekto odchádza, nejaké dôvody si treba nájsť,“ myslí si Remišová. „Ani v politike, ani v živote, nie je riešením to, že ak sa mi niečo nepáči alebo sa mi niečo nepodarí, že hneď prasknem dverami a odídem. Tak sa výsledky v živote nedosiahnu,“ myslí si Remišová.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Momentálne by sme sa nemali zaoberať intrigami v strane, uviedla Remišová na margo otázky o tom, či chcú zo strany odísť aj ďalší poslanci. Vnútrostranícky boje nepomôžu strane ani Slovensku. „Keď bude taká požiadavka, máme na to štruktúru strany, procesy, ktoré štandardným procesom zbehnú. Myslím si, že je to energia a čas, ktorá by mala byť venovaná práci pre ľudí,“ uviedla.

S Kiskom si voláme

Kiska podľa nej zakladal veľkú stranu, ktorá sa mala stať premiérskou stranou. Rátalo sa s viacerými ministerstvami. „Tak bol zostavený aj tím, žiaľ, strana mala taký výsledok, aký získala,“ uviedla. S Kiskom si príležitostne volajú. „Rozprávať sa o bežných problémoch je pre mňa určité osvieženie od politiky. Ak môžem, tak sa o politike s priateľmi, rodinou a aj Andrejom Kiskom rozprávam čo najmenej,“ povedala.