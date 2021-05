NOČNÝ ŽÚR Šeligu a Žitňanskej: Dostane podnik pokutu? Majiteľ problém nevidí, obhajoba Kordu

Vraj to bolo pracovné stretnutie - takto obhajoval vtedajší podpredseda parlamentu Juraj Šeliga svoje nočné stretnutie s Janou Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom v podniku šéfredaktora časopisu .týždeň Štefana Hríba. Šeliga a Žitňanská zo svojich funkcii odstúpili potom, ako ich minulý týždeň nafotil fotograf týždenníka Plus7dní. Trojica politikov porušila hneď niekoľko opatraní - sedeli vo vnútorných priestoroch prevádzky a, navyše, po zákaze vychádzania.

"Ospravedlňujem sa občanom Slovenskej republiky za zlý príklad, ktorý som občanom dal. Mohol som hovoriť o tom, že to bolo pracovné stretnutie, že sme tam riešili očkovanie, komunálnu spoluprácu a podobne. Nebola to žiadna žúrka. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch, ale nie v uzavretej časti kaviarne. Je to veľmi zlý príklad a ospravedlňujem sa zaň," povedal Šeliga na tlačovej konferencii, ktorú zvolal po prevalení nočnej žúrky.

Obhajoba v týždenníku

Majiteľ klubu Pod lampou, v ktorom po zákaze vychádzania Šeliga, Žitňanská a Droba popíjali sa k incidentu veľmi nevyjadruje. Podľa neho bola prevádzka pre verejnosť zatvorená. Povedal to pre portál omediach.com.

Výrečnejší vo svojom komentári na webe .týždňa bol však jeho dlhoročný redaktor Eugen Korda. "Ešte mám pred očami nedávno otvorené terasy. Desiatky, stovky, možno tisíce nadržaných ľudí si užívali zjemnenie zákazov. Nevidel som ani jedného, ktorý by mal na tvári rúško tak, ako to prikazovala vyhláška. Nevidel som ani jedného majiteľa reštaurácie, ktorý by vyžadoval od hostí doklad o testovaní. Ak si teda nejaký horlivý úradník zmyslí, že by bolo dobre nasoliť majiteľovi klubu Pod Lampou, v ktorom novinári Šeligu, Žitňanskú a Drobu nachytali poriadne mastnú pokutu, tak by sa mal pozrieť do zrkadla a zaspomínať, čo robil, keď sa tu predpisy porušovali ostošesť, doslova na každom rohu," obhajuje klub svojho šéfa Korda.

Štefan Hríb Zdroj: TASR - Michal Svítok

Len pred niekoľkými dňami sa totiž povolilo otvorenie terás, ktoré však sprevádzali prísne opatrenia. Ľudia mali mať prekryté horné dýchacie cesty rúčkom, ktoré si mohli dať dole len počas konzumácie nápojov alebo jedál. Vyžadoval sa aj sedemdňový negatívny test. To však dnes už neplatí.

"Prichytený Šeliga a prichytená Žitňanská ukázali, podobne ako kedysi ukázala vzdaním sa poslaneckého mandátu Iveta Radičová, keď hlasovala namiesto svojej kolegyne, že za chyby sa má platiť. Ono sa to totiž z dlhodobej perspektívy vypláca a keď aj nie, tak zostanete aspoň slušným človekom. Juraj, Jana, nezlyhali ste," odkázal na záver Korda poslancom zo strany Za ľudí.

Dostane podnik pokutu?

To, či bude Úrad verejného zdravotníctva riešiť podnik, ktorý mal byť zatvorený, sme sa pýtali aj na Úrade verejného zdravotníctva. Odpoveď sme však nedostali. Podľa portálu omediach sa však podnikom bude zaoberať regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave.

„Vo veci začne správne konanie voči prevádzkovateľovi, ktorého predmetom bude zisťovanie, či bol skutočne naplnený skutkový stav deliktu, a v prípade, že sa tak stalo, bude následne uložená príslušná sankcia,“ povedala hovorkyňa pre portál.