KORONAVÍRUS Šeligov a Žitňanskej prešľap počas zákazu vychádzania má dohru: Spolu popíjali, spolu končia!

Droba odmieta odstúpiť

Droba neodstúpi zo svojej funkcie. Nemyslím si totiž, že ide o také zlyhanie, pre ktoré treba odstupovať. Vzniknutá situácia ho však mrzí a priznáva, že spravil chybu. "Išlo o pracovné stretnutie, na ktorom sme diskutovali o zmenách v sociálnej oblasti programového vyhlásenia vlády. S pánom Šeligom som sa podelil o skúsenosti s touto problematikou na úrovni samosprávy," reagoval Droba. Stretnutie sa podľa neho neplánovane predĺžilo aj po 21.00 h vzhľadom na veľmi dobrú odbornú diskusiu. Šéf BSK však priznáva, že pracovné stretnutie bolo vhodnejšie realizovať v priestoroch Národnej rady SR.

Zdroj: Topky - Maarty

"Vzniknutá situácia ma mrzí a priznávam, že som spravil chybu. Zároveň si ale nemyslím, že ide o zlyhanie, za ktoré treba odstupovať. Po 14 mesiacoch práce a výsledkoch v boji s pandémiou a jej dosahmi som si nedopatrením predĺžil večierku," uviedol Droba. Zároveň je presvedčený, že aktuálna pandemická situácia umožňuje prehodnotenie zákazu vychádzania a verím, že vláda tak urobí čím skôr.

Zlyhal som a ospravedlňujem sa

"Ospravedlňujem sa občanom Slovenskej republiky za zlý príklad, ktorý som občanom dal. Mohol som hovoriť o tom, že to bolo pracovné stretnutie, že sme tam riešili očkovanie, komunálnu spoluprácu a podobne. Nebola to žiadna žúrka. Ale faktom je, že takéto pracovné stretnutie malo byť v oficiálnych priestoroch, ale nie v uzavretej časti kaviarne. Je to veľmi zlý príklad a ospravedlňujem sa zaň," povedal hneď v úvode brífing Šeliga.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"Uvedomujem si, že musím voči sebe vyvodiť politickú zodpovednosť. Nemôžem sa tváriť, že sa ma to netýka, z tohto dôvodu sa vzdávam postu podpredsedu Národnej rady SR ," vyhlásil jednoznačne podpredseda Za ľudí. "Toto gesto je dostatočné v tomto momente," odpovedal Šeliga na otázku, či to nie je aj na vzdanie sa poslaneckého mandátu. "Neopakovalo sa to, toto bolo jediný krát. Mal som si vybrať miesto také, aby nevzbudzovalo pochybnosti," povedal Šeliga.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"Včera večer som o tom informoval vedenie strany a dnes vyvodzujem voči sebe zodpovednosť," skonštatoval odstupujúci Šeliga. "Je na mieste aj pokuta. Zaplatíme. To je jasné," uznal dosluhujúci podpredseda Šeliga.

Žitňanská sa k nemu pridala

"Pracovné stretnutia boli mnohé. Či už koaličné rady alebo iné stretnutie. Politika nepozná časové obmedzenia. Aj vy ste niekedy nútení pracovať po 22. hodine. Aj ja sa za tento zlý príklad ospravedlňujem. Ja sa tiež vzdávam predsedníčky výboru pre sociálne veci ," prekvapila vyhlásením aj Jana Žitňanská. "Toto gesto si zaslúži ocenenie a aj rešpekt. Obom kolegom ďakujem za všetko," uzavrela predsedníčka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

"Išli sme si sadnúť vonku. Stretli sme sa, natiahlo sa to. Poprosili sme, či by sa to tam mohlo dokončiť," odpovedal Šeliga na otázku, či nebolo vhodnejšie vybrať iné priestory na pracovné stretnutie. "Súhlasím, mali sme sa presunúť," dodala odstupujúca šéfka sociálneho výboru Žitňanská.

Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Aktualizácia 14:30

K tejto kauze už povedal svoje aj minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. "Tú kauzu som videl iba jeden titulok na internete. Nemám k tomu dostatok informácií, Myslím, že pravidlá patria pre každého a tak by sme k tomu mali pristupovať," odkázal novinárom Lengvarský.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Šeligu počas minulého týždňa spolu so Žitňanskou a Drobom pristihli v Klube pod lampou v centre Bratislavy už dávno "po večierke". Bolo totiž krátko pred jedenástou večer, pričom zákaz vychádzania začína platiť o 21:00 každý deň do 01:00 nasledujúceho dňa. Aspoň tak to tvrdí vládny pandemický web korona.gov.sk.

Droba tvrdí, že sa nijako vážne neprevinil, Šeliga má brífing

Droba sa vyjadril, že dôvod na odstúpenie nevidí, no stále čakáme na vyjadrenie zvyšných dvoch politikov, ktorí s ním boli na "nočnom výlete" tiež. V podniku sa pritom ocitli ešte pred zákazom vychádzania, no všetci traja očividne stratili pojem o čase a po prekročení 21. hodiny sa u prevádzkovateľa dohodli, že "pracovné stretnutie" bude pokračovať v interiéri. To je ešte šokujúcejšie, keďže podľa aktuálnych opatrení sa v takýchto podnikoch môžu ľudia občerstvovať iba mimo zákazu vychádzania (do 21:00) a vnútorné priestory musia byť pre návštevníkov trvalo uzamknuté.