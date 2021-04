Slovenskí europoslanci sú za odstraňovanie teroristických obsahov z internetu

Michal Šimečka (Progresívne Slovensko) ocenil, že po dlhých rokoch snáh EP prišiel s týmto nariadením. Schválený text sa nezameriava iba na politický terorizmus, ale aj na rôzne návody ako vyrobiť výbušniny či na komunikáciu medzi členmi teroristických skupín. "To všetko musí z internetu preč. Platformy, a to nielen tie veľké, ale aj tie menšie, majú povinnosť správať sa tak, ako aj v skutočnom živote. Čo je trestné a nezákonné off-line, musí byť trestné aj on-line," povedal.

Platformy majú hodinu na stihnutie sporných materiálov a určitý čas sa odvolať proti rozhodnutiu zodpovedných orgánov, podľa Šimečku však treba konať rýchlo, lebo jedno teroristické video dokáže za niekoľko minút osloviť obrovský počet ľudí. Väčšie digitálne spoločnosti sú technicky zrejme lepšie pripravené na tieto úkony ako malé platformy. "Tu sa však musíme zhodnúť všetci, aj Facebook, aj EÚ, aj europoslanci, aj slovenská vláda, že terorizmus nepatrí na internet," uviedol Šimečka.

Ivan Štefanec (KDH) konštatoval, že v podstate ide o "zrovnoprávnenie" off-line a on-line opatrení. "Preto máme toto opatrenie, že do hodiny treba odstrániť teroristický obsah. Takéto navádzanie na trestné činy nie je legálne ani v skutočnom živote. Táto právna úprava je krokom vpred pre vyčistenie on-line priestoru," uviedol Štefanec. Súhlasí aj s návrhom prísnych finančných sankcií pre platformy, ktoré opakovane porušia nové nariadenie. "Sú to citeľné finančné sankcie, ktoré, verím, že prinútia prevádzkovateľov platforiem, aby sa touto témou zaoberali." Dodal, že digitálne platformy musia konať aj preventívne, lebo zodpovedajú za zverejňované obsahy a je na nich, aké technológie, vrátane algoritmov umelej inteligencie, použijú, aby zabránili vzniku škodlivých obsahov.

Peter Pollák (OLaNO) upozornil na údaje, podľa ktorých je v poslednom čase veľa teroristického obsahu na internete - od návodov na výrobu bomby až po spáchanie atentátu. "Prevádzkovatelia musia byť dotlačení do toho, aby do hodiny teroristický obsah odstránili. Ak tak neurobia, po nahlásení takéhoto obsahu, tak im hrozia vysoké sankcie - štyri percentá z obratu za predošlý rok. To má byť odstrašujúce aj pre veľké spoločnosti, ako sú Google či Facebook," uviedol Pollák a privítal, že europarlament sa v pohľade na sankcie zhoduje s názorom Európskej komisie.