KORONAVÍRUS Mikas chce potešiť majiteľov reštaurácii: Svitá nádej aspoň na otvorenie terás už o pár týždňov!

Mikas bol dnes hosťom v diskusii Braňo Závodský Naživo na rádiu Expres. Prišlo na tému gastropravádzok a reštaurácií. Mnohé sú totiž dodneš zatvorené a ich opätové otváranie je v nedohľadne.

Mikas zažal svetielko nádeje

Po dlhých týždňoch, kedy sa o probléme nehovorí teraz Mikas prišiel aspoň s čiastočným riešením, no musí tomu zodpovedať aj disciplína občanov. Všetko dnes totiž riadi schválený covid automat, ktorý momentálne celé Slovensko radí do bordovej farby, čiže varovanie III. stupňa. "Gastroprevádzky môžu mať otvorené cez predajné okienko, nemusia byť zatvorené úplne. Otázkou sa bude zaoberať vláda a konzílium tento týždeň. Vidím priestor na otvorenie terás alebo vnútorného sedenia za určitých podmienok. Všetko bude závisieť od vyjadrení kolegov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ak by sme sa z bordovej fázy dostali do červenej, viem si predstaviť, že otázka otvorenia gastropodnikov by bola na mieste,“ povedal vo vysielaní Mikas.

Hlavný hygienik tiež dodal, že zákaz vychádzania by sa nemusel predlžovať, závisí to však od krokov vlády a od parlamentu,. Ten tu má hlavné slovo.

Kostoly a nákupné hodiny pre seniorov

Otvorené však boli aj kostoly, no za konkrétnych podmienok. Mikas dôrazne odporúča, aby si všetci veriaci pred vstupom do kostola prešli testami. Platí tu tiež aj podmienka jednej osoby na 15 štvorcových metrov. Čo sa týka nákupných hodín pre seniorov v potravinách a drogériách, tie sa zatiaľ rušiť nebudú, keďže zatiaľ majú svoj význam.