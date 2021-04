Kolíková: Teší ma záujem o miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu

"Verím, že NSS sa ukáže ako veľmi dobrý projekt," uviedla po stredajšom rokovaní vlády. Poukázala na dve, z jej pohľadu najdôležitejšie kompetencie novej súdnej inštancie. "Je to najvyššia súdna inštitúcia, ktorá sa bude venovať žalobám občanov so štátom, myslím si, že tým dávame jasne najavo, že je pre nás dôležité to, ako sa súdi človek so štátom. Okrem iného dostal NSS do vienka osobitnú právomoc - vyvodzovanie disciplinárnej zodpovednosti voči právnickým profesiám. Je dôležité, že je tu takáto inštitúcia," pripomenula o zábere NSS.

Správne súdnictvo ako také by podľa jej slov malo odľahčiť v budúcnosti najmä kreovanie správnych súdov, ktoré by mali prevziať príslušnú agendu krajských súdov. V stredu ráno sa začalo výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Súdna rada SR vyberá z 31 uchádzačov, z nich štyria sú sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Verejné vypočutie uchádzačov potrvá do 14. apríla (okrem víkendu). Hlasovanie a vyhlásenie jeho výsledku sa má uskutočniť 15. apríla o 15.00 h.