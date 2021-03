Andrej Danko hodnotí prvý rok Borisa Kollára: Drsné slová, toto predsedu NR SR zabolí

"Novinári sa ma pýtali, aby som zhodnotil jeho pôsobenie. Priznám sa, rok zbehol ako voda, ale Kollára sa žiaľ hodnotiť nedá, pretože vlastne za rok neurobil nič," začína svoje hodnotenie Danko. Pokračuje tým, že porovnáva Kollárovu prácu s tou svojou. "Ako šéf parlamentu sa stretol s mnohými svetovými politickými lídrami, zlepšil vzťahy Slovenska na Západ aj na Východ," spomína sa vo videu.

Okrem toho pokračuje vo vymenovávaní vecí, ktoré realizoval v NR SR. "Sú to platy vojakov, učiteľov, pomoc športu, minimálne dôchodky, rekreačné poukazy a mnohé iné," podotýka Danko. Podľa neho je najlepším liekom čas a vraj to vďaka nemu už aj on celé vidí inak. Na záver zdôraznil, že pri hodnotení práce každého by sa mali posudzovať skutky, nie mediálne výstupy a prázdne reči.

Boris Kollár ostatné týždne spolu s kolegami z koalície rieši koaličnú krízu, v rámci ktorej strany SaS a Za ľudí požadujú výmenu na poste premiéra. Vyhlásil, že si nemyslí, že by prišla zmena v prípade, keby sa Sulík a Matovič vrátili do parlamentu