Podľa českého vedca KORONAVÍRUS unikol z laboratória: Odborníci v tom majú jasno! Bol to škandál v televízii

Môže za súčasnú pandémiu jeden zjedený netopier a trhovisko so zvieratami alebo vírus unikol z laboratória vo Wu-chan? Túto otázku si kládli aj čínski experti a odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie. Tí uviedli možnosť, že vírus unikol z laboratória za "veľmi nepravdepobnú", avšak vylúčiť sa úplne nedá. Naopak, to, že sa preniesol zo zvieraťa na človek, je podľa expert veľmi pravdepodobné.

Výsledky tejto štúdie odprezentovala aj RTVS, ktorá k tomu oslovila aj českého evolučného biológa Jaroslava Flegra. Ten je presvedčený o pravom opaku ako sú závery štúdie, a teda, že vírus unikol z laboratória. Podľa neho mohla nákaza uniknúť spolu s biologickým odpadom, čo sa vraj stalo aj v minulosti. "Je vylúčené, aby ho priniesli netopiere, navyše, tie v tej dobe hybernujú," povedal v televízii Flégr.

Na takéto tvrdenie treba dôkazy

Podĺa iných vedcov sú to len špekulácie bez dôkazov. Virológ Boris Klempa z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV označil Flégrovo vystúpenie v RTVS za "škandál", pretože podľa neho hovoril len svoje domnienky, nie fakty. Na Flegrove tvrdenia Klempa argumentoval nákazou eboly.

Flégr totiž v RTVS uviedol, že všetky vírusy izolované z prvých pacientov majú spoločného predka, ktorý je mesiac starý, a že takto zoonóza nevzniká, lebo podľa neho sa väčšinou nakazí niekoľko rôznych ľudí od rôznych zvierat.

„Krásnym protiargumentom je epidémia ebola vírusu z roku 2014 v západnej Afrike. Všetky sekvencie z ľudí bolo vtedy možné spätne vysledovať k jedinému pacientovi nula. A pritom ide o vírus, ktorý sa z človeka na človeka prenáša horšie ako nový koronavírus,“ povedal Klempa pre DenníkN.

Riaditeľ WHO žiada podrobnejšie prešetrenie

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie edros Adhanom Ghebreyesus v utorok žiadal podrobnejšie vyšetrovanie možného úniku koronavírusu SARS-CoV-2 z laboratória, informovala agentúra AFP.

Medzinárodný tím expertov na prelome januára a februára vyšetroval pôvod koronavírusu v čínskom meste Wu-chan, kde koncom roka 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy. Experti teóriu o možnom úniku vírusu z laboratória označili za "mimoriadne nepravdepodobnú". Táto možnosť si vyžaduje "ďalšie vyšetrenie" a Tedros je podľa svojich slov pripravený vyslať do Číny ďalších expertov. Šéf WHO takisto vyjadril znepokojenie v súvislosti so skutočnosťou, že medzinárodný tím vyšetrovateľov mal počas svojho pôsobenia vo Wu-chane problémy pri prístupe k údajom.

Tedros podľa svojich slov očakáva, že ďalšie štúdie budú zahŕňať "včasnejšie a rozsiahlejšie zdieľanie údajov". Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie už v pondelok vyhlásil, že všetky teórie o pôvode nového koronavírusu zostávajú otvorené, a preto je potrebný ešte ďalší výskum. Uviedol to po prečítaní si správy tímu odborníkov WHO, ktorí v čínskom Wu-chane skúmali zdroj nákazy. Prvý prípad ochorenia COVID-19 bol hlásený v čínskom meste Wu-chan v decembri 2019. Medzinárodné vyšetrovanie v tomto meste sa začalo až v januári 2021, rok po začatí pandémie.