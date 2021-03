Podľa Kollára sa veci pohnú tento týždeň: Prezradil, či si vie predstaviť spoluprácu s Pellegrinim

BRATISLAVA - Koaličná kríza by sa mala tento týždeň rozlúsknuť, rokovanie Národnej rady (NR) SR bude v utorok (30. 3.) pokračovať podľa dohody. Uviedol to šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike. Myslí si, že prezidentka SR Zuzana Čaputová mala výhrady k premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽANO) vyjadriť v pléne NR SR.

Nesúhlasí s tým expremiér a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Myslí si, že prezidentka má právo komentovať situáciu. Obáva sa, že koaličná kríza sa skončí odchodom SaS a posilnením hnutia OĽANO. Kollár aj Pellegrini by vedeli spolupracovať s každou príčetnou stranou, navzájom sa za také považujú.

"Nebudem predbiehať. Viem veci, ktoré ešte nemôžem zverejniť. Ale možno budete prekvapení, že tieto veci sa pohnú už tento týždeň," uviedol Kollár ku koaličnej kríze. Za Sme rodina dal ultimátum na vyriešenie do stredy (31. 3.), zopakoval, že v opačnom prípade treba ľuďom čestne povedať, že sa dohoda nepodarila. Dodal, že v utorok pokračuje rokovanie NR SR a je dohodnutý s koaličnými partnermi, že zbehne podľa dohôd. Za vládne návrhy by mala hlasovať aj SaS. Skonštatoval, že aj preto prerušil rokovanie NR SR, aby sa s partnermi jasne dohodol. Dodal, že prezidentka trochu prekračuje svoje právomoci pri výzve premiéra na demisiu. Mala to podľa neho vysloviť v parlamente, ktorému sa podľa Ústavy SR vláda zodpovedá.

"Vy máte od Pána Boha šťastie, že máte vyhlásený núdzový stav a zákaz vychádzania, lebo len teraz by ste videli, aké by boli protesty, aké by boli masy v uliciach," reagoval Pellegrini s tým, že premiér má obrovskú nedôveru medzi občanmi. Zastal sa prezidentky a ocenil, že konečne povedala svoj názor. Má podľa neho právo vyjadriť osobný postoj k hociktorému členovi vlády. Myslí si, že povinnosťou prezidentky je robiť nielen reprezentatívne úlohy, ale aj komentovať dianie.

Pellegrini hovorí, že vládna kríza sa zrejme vyrieši trojkoalíciou. Obáva sa, že po odchode SaS sa posilní vplyv hnutia OĽANO a Matoviča. Poukázal na to, že hnutie nie je štandardnou stranou, označil ho za schránkovú firmu. Spochybňuje i schopnosti premiéra riadiť krajinu aj akýkoľvek rezort. Kollár dementoval Pellegriniho úvahy o zotrvaní Matoviča vo funkcii. Poukázal na jasné stanovisko Za ľudí o výmene na poste premiéra. "Tam je jasná požiadavka," povedal s tým, že toto stanovisko platí. Dodal, že stále preferuje zotrvanie v štvorkoalícii a odmieta, že by si na rokovaniach už delili posty SaS.

Kollár verí, že núdzový stav sa bude predlžovať naposledy

Predseda Národnej rady Boris Kollár by uprednostnil vyhlásenie núdzového stavu len pre zdravotníctvo, pripustil však jeho potrebu počas Veľkej noci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu v nemocniciach v súvislosti s ochorením COVID-19 verí, že to bude posledné predlžovanie. Expremiér Peter Pellegrini pripomenul, že núdzovým stavom sa zaoberá Ústavný súd SR a po jeho rozhodnutí k schvaľovaniu v pléne možno nedôjde. Iniciovať chcel mimoriadnu schôdzu na vyslovenie nedôvery premiérovi, no nemali na to dosť hlasov. Ak by k takému hlasovaniu došlo, Sme rodina by ako koaličná strana podporilo premiéra. Ak sa však vládna kríza nevyrieši, hnutie podľa slov Kollára príde s návrhom samo.

"Ja by som bol najradšej, keby sa núdzový stav týkal len zdravotníctva a nemocníc, ničoho iného," vyhlásil Kollár. Argumentuje potrebou obstarávania ochranných pomôcok a situáciou v nemocniciach. Zavrieť reštaurácie či kiná sa dá podľa neho aj bez núdzového stavu. "Pevne verím, že toto bude posledné predlžovanie núdzového stavu, ak to v tomto parlamente teraz prejde," dodal s tým, že Sme rodina to zrejme podporí a čakajú ešte vyjadrenie SaS. Ocenil by umožnenie aspoň individuálnej pastoračnej činnosti počas sviatkov.

Pellegrini kritizuje odôvodnenie predlžovania núdzového stavu, považuje ho za slabé. Poukázal na vyjadrenia, že vláda potrebuje núdzový stav len preto, lebo sa bojí protestov. To Kollár odmietol. Napriek tomu Pellegrini vyzval ľudí, aby boli ešte počas veľkonočných sviatkov opatrní a chránili si zdravie. V súvislosti s hlasovaním o dôvere premiérovi Pellegrini vysvetlil, že Smer-SD to počas týždňa nevidel reálne a štyria nezaradení poslanci okolo Jána Podmanického a Tomáša Tarabu by nehlasovali za, pokiaľ s tým nie sú spojené predčasné voľby.

"Tým pádom by sme boli osamotení s 11 poslancami," hovorí. Bol by rád, keby niektorá koaličná strana predložila návrh na skrátenie volebného obdobia NR SR. "Keď sa rozhodneme, že tento cirkus bude pokračovať ďalej (vládna kríza, pozn.), my si tiež uvedomujeme našu mieru zodpovednosti voči občanom a nebudeme to ďalej podporovať. My sami potom prídeme do parlamentu s návrhom zákona o skrátení volebného obdobia," reagoval Kollár.