VLÁDNA KRÍZA Matovič nebude trvať na požiadavkách voči partnerom: Je to za nami!

BRATISLAVA - Premiér Igor Matovič sa má na poste vymeniť s ministrom financií Eduardom Hegerom. Oznámil to v nedeľu na tlačovej konferencii s tým, že pre vyriešenie koaličnej krízy ustupuje aj od požiadaviek voči partnerom. Heger už má podporu OĽANO i Sme rodina. S tým ide aj na predsedníctvo strany Za ľudí, chce sa stretnúť aj so šéfom SaS Richardom Sulíkom. Ak získa ich podporu, v pondelok chce požiadať o stretnutie prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

"Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež," povedal Matovič s tým, že nebudú trvať ani na jednej z podmienok voči partnerom. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci na naplnení predvolebných sľubov. Ocenil však, že Za ľudí boli ochotní požiadavky splniť. SaS ich splniť podľa jeho slov odmietla. "Nevadí, to je za nami," dodal.

Premiér ozrejmil, že aj predsedníctvu hnutia OĽANO už predostrel návrh na svoju výmenu s Hegerom vo vláde. Pripomenul, že vládna kríza vznikla pri dovezení 200.000 dávok vakcíny Sputnik V. "Potom vám niekedy toto číslo pripomeniem, ak by k tejto výmene na našich postoch prišlo, ale vtedy vám ho už pripomeniem z postu ministra financií," dodal.