KORONAVÍRUS V Košickom kraji zaočkovali 60 percent klientov a zamestnancov DSS

Očkovanie prvou dávkou vakcíny absolvovalo 683 zamestnancov a 1005 klientov, pričom 65 percent zaočkovaných zamestnancov a 44 percent zaočkovaných klientov má za sebou už aj druhú dávku. "Kým ešte pred dvoma týždňami bola v župných zariadeniach sociálnych služieb zaočkovaná necelá tretina klientov, dnes je to 60 percent. Očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb sme sa snažili urobiť dostupnejším tak, aby klienti nemuseli dochádzať na očkovanie do nemocníc. V spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pasteura a rezortom zdravotníctva výborne fungujú mobilné očkovacie tímy, ktoré prichádzajú za klientmi priamo do zariadení," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Aj vďaka tomu podľa neho záujem zamestnancov aj klientov o očkovanie stúpol.

Na individuálne očkovania začali chodiť zamestnanci zariadení ešte v polovici januára. S vakcináciou klientov priamo v zariadeniach sociálnych služieb sa začalo 19. januára.

Obidvoma dávkami vakcíny sú takmer kompletne preočkovaní zamestnanci aj klienti štyroch zariadení - Via Lux Košice, Lúč Šemša, Lumen Trebišov a Domko Košice. "V ďalších dvoch - Subsidium a Jasanima Rožňava sú obidvoma dávkami zaočkovaní zamestnanci, klienti zatiaľ prvou dávkou. Rovnako tak prvú dávku už dostali pracovníci aj klienti v Ondave v Rakovci nad Ondavou," doplnil Trnka. V piatok pracovala výjazdová očkovacia jednotka v zariadení Regina v Kráľovciach. Po Veľkej noci by sa malo očkovať napríklad aj v zariadeniach Arcus v Košiciach a Idea v Prakovciach.

V zariadeniach sociálnych služieb KSK je aktuálna situácia najlepšia od začiatku druhej vlny pandémie. Pozitívny test na ochorenie COVID-19 má v súčasnosti iba 26 zamestnancov z celkového počtu 1200 a 18 klientov z 1750. "Pod klesajúci počet nových pozitívnych prípadov sa podpísalo aj očkovanie. Vo viacerých zariadeniach sociálnych služieb sa vďaka tomu postupne uvoľňujú opatrenia, klienti začínajú chodiť aj na prechádzky v exteriéri zariadení a ich fyzický aj psychický stav sa zlepšuje," skonštatoval vedúci odboru sociálnych vecí Úradu KSK Vladimír Pauco. Obnovilo sa aj prijímanie nových klientov.