KORONAVÍRUS Šíri sa ďalší HOAX: Slováci nie sú súčasťou testovania vakcín na vedľajšie účinky

BRATISLAVA - Viac ako 1200 používateľov Facebooku v marci zdieľalo príspevky, podľa ktorých sú všetci zaočkovaní "dobrovoľníkmi" v rámci klinického testovania s cieľom zistiť vedľajšie účinky vakcíny proti COVID-19. Dokladovali to snímkou z webstránky zdravotnej poisťovne Dôvera.

Toto tvrdenie je nepravdivé. Klinické skúšky zahŕňajú dobrovoľníkov, ktorým bola vakcína podaná ešte pred jej registráciou, potvrdil pre AFP Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP. Súčasťou nepravdivých príspevkov bola snímka zo stránky Dôvery, konkrétne z podstránky "Očkovanie proti covid-19", na ktorej poisťovňa informuje o aspektoch očkovania a odpovedá aj na otázky. Jednou z otázok na stránke je "Budem po podaní vakcíny navždy imúnny?". Odpoveďou poisťovne bolo: "Presnú dĺžku účinnosti vakcíny zatiaľ nie je možné odhadnúť, a to aj preto, lebo tretia fáza klinických skúšok na dobrovoľníkoch prebehla relatívne nedávno (október 2020). Zatiaľ sa dá s určitosťou povedať, že imunita trvá minimálne tri mesiace. Dobrovoľníci zaočkovaní v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany."

V odpovedi poisťovne sa teda píše len o tých, ktorí sa zúčastnili priamo na klinických skúškach vakcín. Teda nie všetkých, ktorí sa nechali zaočkovať po tom, ako vakcíny schválila Európska agentúra pre lieky (EMA). Hovorca Dôvery Branislav Cehlárik pre AFP uviedol: "Interpretácia, ktorá sa šíri internetom, je doslovne prebratá z oficiálneho dokumentu Európskej agentúry pre lieky, ktorý sme sa rozhodli k predmetnej citácii doplniť. Sme presvedčení, že súdny človek chápe, že ide o dobrovoľníkov, ktorí boli zapojení do klinickej štúdie vakcíny Comirnaty od Pfizeru–BioNTechu a nie o našich poistencov. Vzhľadom na to, že medzi používateľmi internetu je pomerne veľká skupina ľudí, ktorí danej vete nemusia rozumieť, nechcú rozumieť či dokonca zámerne prekrúcajú jej význam, rozhodli sme sa túto vetu jemne preformulovať, no zároveň nič na samotnom fakte nemeniť. Veríme, že teraz už bude táto veta dostatočne zrozumiteľná pre všetkých používateľov internetu."

Zdroj: TASR/AFP

Do textu poisťovňa doplnila: "Či ochrana trvá aj dlhšie, ukáže dvojročné sledovanie dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili klinického skúšania - vyplýva to z dokumentu Európskej liekovej agentúry (EMA)..." Dôvera do textu pridala aj link na dokument EMA k vakcíne Comirnaty od Pfizer-BioNTech, v ktorom sa ohľadne ochrany vytvorenej očkovacou látkou píše: "V súčasnosti nie je známe, ako dlho trvá ochrana po očkovaní očkovacou látkou Comirnaty. Osoby zaočkované v rámci klinického skúšania sa budú ďalej sledovať počas dvoch rokov, aby sa získalo viac údajov o trvaní ochrany."

Tvrdenia odmieta aj ŠÚKL

Tvrdenia, že by očkovanie na Slovensku bolo súčasťou klinického testovania vakcín, pre AFP odmietla aj hovorkyňa ŠÚKL-u Magdaléna Jurkemíková. "Ľudia očkovaní na Slovensku v žiadnom prípade nie sú súčasťou klinických skúšaní. Klinické skúšania, ktoré momentálne ešte prebiehajú v rôznych krajinách, zahŕňajú dobrovoľníkov, ktorým bola podaná vakcína ešte pred jej registráciou. Klinické skúšania prebiehajú dlhšiu časovú dobu najmä pre sledovanie dlhodobej účinnosti a teda toho, ako dlho chráni očkovanie pred ochorením COVID-19," uviedla Jurkemíková.

Zároveň potvrdila, že na Slovákoch neprebieha žiadne klinické testovanie vakcín proti COVID-19: "Klinické skúšanie má svoje prísne pravidlá a na Slovensku ho schvaľuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv a príslušná etická komisia. Každý účastník klinického skúšania podpisuje tzv. informovaný súhlas a musí byť oboznámený s priebehom a podmienkami klinického skúšania. Na Slovensku žiadne klinické skúšanie s vakcínami proti COVID-19 neprebieha."