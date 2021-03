Jasný záver o vakcíne AstraZeneca! VIDEO Prehovorili odborníci: Heger vyzýva politikov na opatrnosť

BRATISLAVA - Okolo vakcíny AstraZeneca sa v poslednej dobe vedie búrlivá diskusia. Strhla sa najmä vtedy, keď RTVS vo svojej emotívnej reportáži spojila úmrtie učiteľky práve s očkovaním touto vakcínou. Niektoré štáty pozastavili aj očkovanie práve AstraZenecou. Ako to vidia odborníci?

Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger informoval spolu s odborníkmi o vakcíne AstraZeneca na tlačovej konferencii. Už predtým Európska lieková agentúra vyhlásila, že vakcína je bezpečná a jej výhody prevyšujú nad rizikami. Nie je žiadny dôkaz, že výskyt tromboembolických ochorení má súvis s touto vakcínou. Niektoré štáty, ktoré predtým pozastavili očkovanie touto látkou, ho znova obnovili. Stalo sa tak aj po vyjadrení Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá ju po dodatočnej štúdii rovnako vyhlásila za bezpečnú.

A ako to je na Slovensku? My sme v očkovaní AstraZenecou pokračovali a aj pokračujeme. No vyskytli sa prípady, kedy sa ľudia odhlasovali alebo náhradníci odmietli očkovanie touto látkou. Aj slovenskí odborníci zdôrazňujú, že očkovanie je dôležité a vakcína AstraZeneca je bezpečná.

"My nič nepodceňujeme, všetko pozorne kontrolujeme. Nemusíte sa obávať, vakcinácia je tá najsilnejšia zbraň, ktorú máme, aby sme tento boj vyhrali," povedal Heger. Zastupujúci minister zdravotníctva zároveň vyzval aj politikov, aby vážili slová o vakcínach. "Spochybňovanie bezpečnosti vakcín je hazard s ľudským zdravím," dodal Eduard Heger.

Súvislosť s očkovaním je časová

K včerajšiemu dňu hlásili po vakcíne AstraZeneca 1093 nežiaducich vedľajších účinkov. Z toho 24 bolo závažných, štyri z nich sa týkali povrchovej trombózy dolných končatín. Títo pacienti sú stabilizovaní. Všetci už predtým prekonali tromboembolickú príhodu. „Súvislosť s očkovaním je len časová, ale nie kauzálna,“ povedala riaditeľka Štátneho ústavu kontroly liečiv Zuzana Baťová.

"Mnohé krajiny pristúpili k tzv. preventívnemu pozastaveniu očkovania vakcínou AstraZeneca, z toho niektoré pozastavili očkovanie len niektorou šaržou a inými očkovanie touto vakcínou pokračovalo. Na piatkovom rokovaní výboru pre bezpečnosť bol prijatý záver, že nie je zvýšené riziko vzniku tromboembolických príhod vakcínou AstraZeneca. Riziko neočkovania a následného ochorenia na Covid, je podstatne väčšie na vznik týchto tromboembolických príhod," povedala Baťová.

Heger pripomenul, že v boji s pandémiou pomáha dodržiavanie opatrení a tiež očkovanie. "Vylaďujeme aplikáciu Čakáreň, aby sme odstránili všetky chyby a zabezpečili maximálny komfort jednak priebehu samotného očkovania, ale aj čakania na toto očkovanie," zdôraznil. Pripomenul, že všetky vakcíny, ktoré sa na Slovensku používajú, sú podrobené prísnej kontrole.

Hlavná odborníčka MZ SR pre hematológiu Angelika Bátorová slová Baťovej potvrdila. Doplnila, že pacienti s trombotickými problémami by sa mali pred očkovaním poradiť s lekárom. Nevidí však dôvod, aby neboli zaočkovaní pacienti, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi.