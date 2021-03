KORONAVÍRUS Situácia sa mierne zlepšila: Prezidentka však volá po vyvodení zodpovednosti

Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Stúpol aj počet aplikovaných vakcín, mobilita klesla. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). "Predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia," povedal s tým, že je to vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia a tiež vďaka očkovaniu.

Sedemdňový priemer vykonaných antigénových a PCR testov sa znížil z 5313 na 4716. Pozitivita vykonaných PCR testov je na hodnote 20 percent a pozitivita antigénových testov sa dlhodobo drží na jednom percente.

Mierne klesol počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii z 376 na 373. Za posledný týždeň mierne stúpol počet hospitalizovaných z 4042 na 4048. Celkovo sa proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať 544.986 ľudí, z toho druhú dávku dostalo 188.450 osôb.

Situácia je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Petra Stachuru veľmi vážna na ventilovaných lôžkach a na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Uviedol tiež, že počet výjazdov zdravotníckych záchranárov k pacientom klesá.

Podľa jeho slov sa ministerstvu podarilo s jednotlivými poisťovňami dohodnúť, aby najťažší pacienti po prekonaní ochorenia COVID-19 s pretrvávajúcimi vážnymi následkami mohli ísť do kúpeľov či do špecializovaných ústavov.

Krajčí tiež povedal, že 35 miliónov nakúpených testov môže byť použitých aj na samotestovanie. Pri domácich testoch by sa mali používať kratšie tyčinky. Zdôraznil tiež dôležitosť testovania. "Čím viac testovaní jednotlivé regióny absolvovali, tým mali v skríningovom testovaní lepšie výsledky, čo sa týka percenta pozitivity," podotkol.

Čo sa týka počtu úmrtí na jeden milión obyvateľov, Slovensko je podľa neho na 17. mieste. "Hovorí sa, že tu zomieralo najviac ľudí, ale nehovorilo sa, že to bolo v určitej fáze pandémie," zdôraznil. Pokles mobility pripisuje opatreniam prijatým od 3. marca. Predpokladá, že to je vďaka zákazu vychádzania po 20.00 h, zákazu prechodu z okresu do okresu či vďaka nariadenej práci z domu.

Ospravedlnil sa aj za komplikácie spojené s prihlasovaním na očkovanie proti novému koronavírusu. S výrazným náporom na prihlasovanie sa podľa jeho slov nepočítalo. Problémy by sa mali vyriešiť do týždňa, ľudí preto požiadal o trpezlivosť. Dodal tiež, že pri problémoch s prihlasovaním na mobilné odberové miesta cez webovú stránku korona.gov.sk sa môžu prísť dať ľudia aj tak otestovať, zdravotníci by im mali odber vykonať.

Od budúceho týždňa bude na COVID automate 35 čiernych okresov

Od budúceho pondelka (15.3.) bude podľa COVID automatu 35 okresov v čiernej zóne, teda v štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 41, v červenej budú tri. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Vyplýva to z materiálu o pandemickej situácii na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom, o ktorom v utorok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) predpokladá, že ďalší týždeň sa situácia zlepší. Uvažuje o tom, že pre pendlerov by malo platiť, aby sa preukazovali nie sedemdňovým, ale 72-hodinovým testom. Naznačil, že by sa mohli sprísniť pravidlá pri návrate zo zahraničia. Išlo by o povinnú karanténu napríklad v hoteli, ktorú by si však museli hradiť ľudia pri návrate na Slovensko z vlastného vrecka. Chcel by, aby boli vzorky pozitívne testovaných po príchode zo zahraničia automaticky sekvenované.

V štvrtom stupni varovania sa budú nachádzať po novom okresy Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

V treťom stupni sa budú nachádzať Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Bytča, Detva, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina a Zlaté Moravce.

V druhom stupni varovania sa budú nachádzať len okresy Kežmarok, Nové Zámky a Tvrdošín.

Šéf rezortu zdravotníctva tiež uviedol, že občania môžu na infolinku (02/222 009 11) a email peo@health.gov.sk nahlasovať nedodržiavanie opatrení.

Britskú mutáciu nového koronavírusu potvrdili v 90 percentách vzoriek

Britská mutácia nového koronavírusu bola potvrdená v 90 percentách z celkového počtu 2198 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková. Doplnila, že v rámci tretieho kola celoslovenského prieskumu rozšírenia britského variantu vírusu boli analyzované vzorky, ktoré vyšli ako RT-PCR pozitívne 3. marca.

„Pozitívne vzorky poskytlo 27 laboratórií a britský variant sa analyzoval v 16 štátnych aj neštátnych laboratóriách v SR,“ spresnila. V prvom kole prieskumu sa na vzorkách z 3. februára potvrdil tento variant v približne 74 percentách vyšetrených vzoriek. „Ďalšie kolo bolo realizované zo vzoriek z 15. februára 2021, kedy sa britský variant potvrdil v 72 percentách vyšetrených vzoriek,“ dodala.

ÚVZ doplnil, že prevalencia britského variantu a rýchlosť, akou sa stal dominantným variantom na území SR, jednoznačne dokazujú, že je potrebné naďalej prísne dodržiavať nastavené protiepidemické opatrenia. „Rovnako je naďalej nevyhnutné minimalizovať kontakt s inými ľuďmi, nosiť rúško či respirátor a dodržiavať hygienu rúk,“ dodala hovorkyňa s tým, že tieto preventívne opatrenia dokážu spomaľovať šírenie aj iných infekčných variantov vírusu.

Prezidentka volá po vyvodení politickej zodpovednosti vo vláde

Prezidentka SR Zuzana Čaputová je presvedčená, že bez vyvodenia politickej zodpovednosti nie je stabilita vlády dosiahnuteľná. V utorok to uviedla na sociálnej sieti. Vyhlásila, že Slovensko potrebuje stabilnú vládu, ktorá sa môže plne sústrediť na riešenie pandémie a všetkých jej dopadov. "Slovenská vláda prechádza náročným obdobím, ktoré môže vyústiť do rôznych zmien," dodala.

Napätie v koalícii vyvolal nákup vakcín Sputnik V, ktoré mal vyrokovať premiér Igor Matovič (OĽANO) s ruskou stranou. Koaličné strany SaS a Za ľudí hovoria o rekonštrukcii vlády, pripúšťa ju aj Sme rodina. Koalícia má ďalej rokovať o svojom fungovaní. V stredu (10. 3.) má zasadať predsedníctvo Sme rodina i klub SaS. V súvislosti s rekonštrukciou vlády sa spomína okrem výmeny premiéra aj zmena ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO).