Úrad varuje Slovákov pred nebezpečnými vitamínmi na FOTO: Okamžite ich prestaňte užívať!

BRATISLAVA – Ak ste si zakúpili vitamíny B17 od výrobcu ProfiVit so šaržou L110320, mali by ste ich prestať užívať. Odporučil to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, pretože v danom doplnku výživy sa odhalil vysoký obsah amygdalínu.