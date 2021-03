KORONAVÍRUS Prezidentka vyzvala zdravotníkov na solidaritu so zaťaženými nemocnicami

"Žilinský kraj je jeden z ťažšie skúšaných krajov, pokiaľ ide o situáciu s ochorením COVID-19. Situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje, ale stále sú regióny, kde je situácia mimoriadne vážna a vyhliadky nie sú najlepšie. V takejto situácii je momentálne aj žilinská nemocnica, pretože je spádovou nemocnicou pre vyše trištvrte milióna ľudí," povedala Čaputová. Medicínsky riaditeľ FNsP Igor Bízik priblížil, že vďaka prípadnej zdravotníckej pomoci z iných regiónov by mohli doplniť stavy anesteziológov a intenzivistov žilinskej nemocnice. "Umožnili by sme im tak trošku oddychu. Boli by sme vďační za akúkoľvek pomoc," dodal.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

Za posledných 24 hodín hospitalizovali vo FNsP Žilina 13 pacientov s ochorením COVID-19. "Do tejto chvíle stále vieme zabezpečiť akútnu operatívu, aj onkologickú. Obmedzené sú plánované výkony, ktoré znesú odklad. Mobilizáciou vlastných síl sme dokázali zabezpečiť covidovú starostlivosť a akútnu starostlivosť úplne komplexne. Pokiaľ by však bol exponenciálny rast ochorení, bolo by to zlé," zdôraznil.

Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Igor Stalmašek podotkol, že v poslednom čase je vidieť obmedzenie mobility. "Ľudia musia byť viac disciplinovaní. Horšie je, že sa to ešte neprejavilo na počte pacientov, ktorí prichádzajú do nemocníc. Za posledné dni sme mali rekordné počty pacientov prijatých na lôžka do COVID pavilónov. Verím, že keď sa tieto opatrenia budú uplatňovať ešte ďalšie dni, aj my pocítime úľavu a pacientov bude menej," doplnil.