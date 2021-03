KAUZA VÍCHRICA Žilinka zrušil obvinenie sudcovi Najvyššieho súdu! Potešila sa aj Urbancová

Žilinka v pondelok rozhodol o sťažnostiach piatich sudcov proti uzneseniu prokurátorky Úradu špeciálnej prokuratúry o vznesení obvinenia voči zadržaným v rámci minuloročnej októbrovej akcie Víchrica. Žilinka rozhodol aj o sťažnostiach o vznesení obvinenia v prípadoch sudkyne Okresného súdu Bratislava I Otílie Dolákovej a expredsedu OS Bratislava III Davida Lindtnera. V ich prípade sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia z 27. októbra v pondelok zamietol.

V prípade sudkyne OS Bratislava I Kataríny Bartalskej čiastočne vyhovel sťažnosti. "Generálny prokurátor po preskúmaní veci v celom rozsahu zrušil vznesenie obvinenia voči sudcovi NS SR J. K. stíhanému v dvoch bodoch za pokračovací zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Dôvodom zrušenia obvinenia, založeného na jedinom dôkaze – nekonkrétnej výpovedi kajúcnika V. S., bola úplná abstraktnosť stíhaných skutkov," vysvetlil hovorca GP SR Dalibor Skladan.

Nemohli sa obhajovať

Podľa Žilinku konštrukcia skutkov opísaných v uznesení o vznesení obvinenia bola taká neurčitá, že obvinenému neumožňovala využiť jeho právo na obhajobu, pretože nevedel, voči čomu sa má vlastne brániť. "Opis skutkov bez špecifikácie súdnej veci, v súvislosti s ktorou malo dôjsť k ponuke úplatku, ale aj miesta či času spáchania skutku mal za následok porušenie zákonnej podmienky opisu skutku tak, aby nemohol byť zamenený s iným skutkom," dodal Skladan.

Z rovnakých dôvodov sa čiastočne vyhovelo sťažnostiam Jarmile Urbancovej a bolo zrušené vznesenie obvinenia v jednom bode pre zločin prijímania úplatku, ako aj Kataríne Bartalskej, ktorej bolo zrušené obvinenie v jednom bode pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu. "Vo zvyšnej časti boli sťažnosti obvinenej J. U. pre zločin prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa formou účastníctva a obvinenej K. B. pre zločin zasahovania do nezávislosti súdu zamietnuté ako nedôvodné," konkretizoval Skladan.

"Na margo zrušených obvinení treba zdôrazniť, že len právne perfektné a dostatočne konkrétne uznesenie o vznesení obvinenia, majúce oporu v dôkazoch, umožňujúce plné uplatnenie práva obvineného na obhajobu, môže vytvoriť procesný predpoklad pre vykonávanie úkonov právne významným spôsobom. Právo a spravodlivosť totiž nemôžu byť založené na nepráve," konštatoval Žilinka.

Žilinka napokon v celom rozsahu zamietol ako nedôvodné sťažnosti obvineného Davida Lindtnera stíhaného za zločin zasahovania do nezávislosti súdu a za zločin prijímania úplatku, ako aj obvinenej sudkyne Otílie Dolákovej stíhanej za zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.