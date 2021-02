REAKCIE na predĺženie núdzového stavu: Je to útok na demokraciu! Slovensko ho nepotrebuje

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR v piatkovom hlasovaní odsúhlasili predĺženie núdzového stavu. Núdzový stav teda platí do 19. marca. Nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho to považujú za útok na demokraciu.

Zo 118 prítomných hlasovalo za 83, proti bolo 35 poslancov. Núdzový stav predĺžila vláda od 8. februára na ďalších 40 dní. Opozícia bola dlhodobo proti predĺženiu núdzového stavu. Poslanci zo strany Hlas to považujú za útok na demokraciu

Je to útok na demokraciu

Ďalšie predlžovanie núdzového stavu je podľa strany Hlas útokom na demokraciu a občianske práva ľudí na Slovensku. "Je absolútne neprijateľné, aby si vláda na takýto stav zvykla ako na štandard a nehľadala spôsoby, ako zvládnuť pandémiu prijateľnejším spôsobom. V žiadnom prípade nemôže byť zákaz vychádzania a zákaz zhromažďovania štandardom, pretože ide o zásah do základných ľudských práv, garantovaných ústavou a medzinárodnými dohovormi," uviedla strana v stanovisku.

Vláda vo svojom odôvodnení podľa nich šokujúco viaže zotrvávanie núdzového stavu na mieru zaočkovaniu populácie proti COVIDU. "Tvrdí, že pandemická situácia sa vyrieši sa až pri zaočkovanosti na úrovni 60 až 80 percent. Žiadne prieskumy neukazujú tak vysokú vôľu občanov po očkovaní, pričom je nevyhnutné, aby očkovanie bolo striktne dobrovoľné. Vláda nám preto otvorene oznamuje, že mieni predlžovať núdzový stav celé mesiace či roky," napísali poslanci.

Obyčajná fraška a svojvôľa vládnej koalície

Poslanci Hlasu nepodporili ďalšie predlžovanie núdzového stavu. "Je to obyčajná fraška, keďže núdzový stav je reálne predĺžený už 19. deň a Národná rada to nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť. Sme presvedčení, že obmedzovanie demokracie v takomto dlhom časovom období nie je nevyhnutnosťou, ale svojvôľou vládnej koalície, ktorá sa oprávnene obáva občianskych protestov a nepokojov, pretože svoje pôsobenie absolútne nezvláda." Na boj s pandémiou vláde podľa Hlasu stačí aj mimoriadna situácia, prípadne zakotvenie potrebných opatrení v oblasti zdravotníctva do osobitného zákona.

Vláda podľa strany hlas pohŕda parlamentnou demokraciou, o čom podľa nich svedčí aj to, že predseda vlády Igor Matovič sám nepredstavil návrh a nechal to na ministerstku spravodlivosti Máriu Kolíkovú a v decembri na ministra školstva. "Je úplne zjavné, že parlament nie je v ponímaní vládnej koalície najvyšším demokraticky zvoleným orgánom, ktorému sa vláda zodpovedá, ale združením nesvojprávnych osôb, ktorých jedinou úlohou je stláčať tlačidlá podľa pokynu. Túto úlohu si dnes vládny valec poctivo splnil," dodala strana a vyzvala ľudí na podpísanie referenda.

Núdzový stav Slovensko podľa Fica nepotrebuje

Strana Smer bola proti predlžovaniu núdzového stavu. Nepotrebuje ho Slovensko, ale len vláda, ktorá nemá potuchy, čo robiť pre zlepšenie situácie. Skonštatoval to predseda Smeru Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii po hlasovaní o predlžovaní núdzového stavu. Namieta, že návrh v pléne neobhajovali všetci členovia vlády, a najmä minister zdravotníctva Marek Krajčí. Zároveň informoval, že vyzbierali už šesťciferné číslo podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách.

"Núdzový stav neslúži ničomu inému len a len obmedzovaniu základných ľudských práv. Núdzový stav Slovensko nepotrebuje, potrebuje ho iba vládna koalícia," zdôraznil s tým, že koalícia chce najmä obmedzovať protesty. Pripomenul, že núdzový stav sa predlžuje na základe novely ústavného zákona, i podmienky, za akých bola prijatá. Dodal, že Smer predlžovanie núdzového stavu nielen kritizoval, ale aj predložil uznesenie, ktoré však parlamentom neprešlo.

Za poľutovaniahodné označil to, že predlžovanie v pléne obhajovali ministerka spravodlivosti Mária Kolíková či minister práce Milan Krajniak. Namieta, že v pléne nesedeli zvyšní členovia vlády a nehovorili o opatreniach, ktoré chcú v rámci svojich rezortov ešte robiť. Boris Susko dodal, že nie všetky opatrenia potrebné na boj s pandémiou sú viazané na núdzový stav. Poznamenal, že jediné, ktoré koalícia používa, je zákaz vychádzania. Ostatné sa podľa neho dajú robiť aj v rámci zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Dodal, že samotný núdzový stav nemá zmysel bez toho, aby sme poznali ďalšie potrebné opatrenia na riešenie situácie.

OĽaNO si uvedomuje vážnosť situácie

Poslanci klubu OĽANO si uvedomujú vážnosť situácie s pandémiou nového koronavírusu a nechcú byť tí, korí z nej vytĺkajú politické body. Aj preto podľa slov predsedu klubu Michala Šipoša v piatok podporili v pléne parlamentu predĺženie núdzového stavu. Šipoš kritizoval spochybňovanie platných opatrení zo strany niektorých opozičných politikov, vyzýval na zodpovednosť. Poslankyňa Monika Kavecká dodala, že núdzový stav má pomáhať najmä pri efektívnom riadení a v oblasti zdravotníctva.

Šipoš reagoval aj na otázky k opatreniam, o ktorých rokoval v uplynulých dňoch premiér Igor Matovič s odborníkmi. Pozvanie vedcov za jeden stôl ocenil a za podstatnú považuje zhodu na jednotlivých bodoch. Poslanci z klubu už podľa jeho slov dostali nejaké informácie o možných opatreniach. Nechcel to však konkretizovať, pretože ešte nie sú finálne. Argumentoval snahou predísť komunikačnému chaosu.