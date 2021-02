KORONAVÍRUS Pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení, uviedol Krajniak

BRATISLAVA - Pracujúci ľudia v karanténe by mohli byť finančne odškodnení. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12. Minister verí, že by odškodnenie mohlo spolu s pandemickou PN vykryť úroveň čistej mzdy.

Takisto dúfa, že to bude platiť už od pondelka 1. marca. "Musíme pomôcť ľuďom, pretože keď sa stane, že dvaja ľudia pracujú a teraz musia zostať v karanténe – myslím rodina, dvaja manželia plus malé deti – tak dostávajú 55 % hrubého príjmu ako pandemickú PN," podotkol Krajniak s tým, že pomoc by mala spočívať vo finančnom odškodnení týchto ľudí za to, že musia ostať v karanténe.

Diskusie o finančnom odškodnení sa aktuálne podľa Krajniakových slov realizujú, on však dúfa, že to bude na úrovni vykrytia čistej mzdy. "Tak, aby sa nestalo, že keď ostanú doma, tak im klesne príjem a budú mať problém," dodal Krajniak.

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa jeho slov sa finančná kompenzácia bude počítať ako percento podľa čistej mzdy zamestnanca. Ak padne dohoda, pracujúci ľudia v karanténe by mohli rátať s platnosťou finančného odškodnenia podľa Krajniaka už od pondelka 1. marca. "Na marcovej schôdzi (parlamentu, pozn. TASR) by sme to schválili, s tým, že by to však platilo od 1. marca," vysvetlil minister.

Medzi návrhmi nových opatrení sa podľa Krajniakových slov nachádza aj zavedenie štátnej karantény, pričom on presadzuje, aby sa nečakalo na aplikáciu na e-karanténu, ale aby sa to zaviedlo hneď. Ako zdôraznil, ministri za Sme rodina súhlasia s 90 % opatrení z tých, ktoré unikli na verejnosť. "Naše pripomienky boli formulačné, nie zásadné," uzavrel minister. Úvahy o vypnutí krajiny v prípade, že by opatrenia nezabrali do určitého času, však odmieta.

Naznačil, že v rámci nových opatrení by Slovensko mohlo očakávať od pondelka snahu o zavedenie limitu v rámci zákazu vychádzania vo večerných hodinách, keďže popíjanie alkoholu v uliciach predstavuje zvýšené epidemiologické riziko.

Podľa jeho slov sa takisto dá očakávať, že potvrdenie od zamestnávateľa bude musieť byť presnejšie a bude musieť obsahovať adresu výkonu práce a aj čas, kedy zamestnanec býva v robote. V uliciach pravdepodobne bude od pondelka tiež viac policajtov a vojakov. Krajniak takisto naznačil, že zrejme nebude povolené cestovať do prírody s negatívnym testom mimo okresu po celom Slovensku.

Minister je takisto za sprísnenie kontrol na hraniciach, za liečbu zatiaľ nehospitalizovaných nakazených ľudí a za povolenie všetkých liekov i vakcín, ktoré sú experimentálne, ale môžu pomôcť. "A poslednou vecou je, samozrejme, trasovanie," uzavrel minister s tým, že nasadených na to je 600 vojakov, pričom on si myslí, že ak je to potrebné, bolo by vhodné zaplatiť aj súkromné call centrum, aby trasovanie prebiehalo lepšie.