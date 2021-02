Vnímam, že existuje zhoda na potrebe reformy slovenskej justície, hovorí Kolíková

Informoval o tom hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. V priebehu tohto týždňa sa uskutočnili tri okrúhle stoly. O novej súdnej mape diskutovali odborníci, sudcovia, ale aj zástupcovia Súdnej rady, Najvyššieho súdu, advokátov či predstavitelia samosprávy. K téme správneho súdnictva prizval rezort i sudcov správneho kolégia Najvyššieho súdu, sudcov krajských súdov, advokátov aj prvého predsedu českého najvyššieho správneho súdu.

Prvý okrúhly stôl bol venovaný reforme súdnej mapy. Druhý zas vzniku samostatného správneho súdnictva na Slovensku. Zúčastnení vyjadrili podporu tomuto kroku – ocenili vznik Najvyššieho správneho súdu SR aj myšlienku prvostupňových správnych súdov. Zároveň sa diskutujúcim zdal adekvátny aj počet – tri navrhované správne súdy. Debata bola aj o tom, či je správne ich umiestnenie do Nitry, Žiliny a Košíc. V tomto paneli kritika smerovala najmä k výberu sudcov na Najvyšší správny súd. Zatiaľ čo sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu sa prihovárali za preloženie na novovznikajúci súd, za výberové konanie sa prihovoril prvý predseda českého najvyššieho správneho súdu Josef Baxa aj vzhľadom na nízku dôveryhodnosť justície na Slovensku.

Na závery z diskusie reagovala v samostatnom paneli ministerka spravodlivosti. Kolíková vníma, že existuje zhoda na tom, že slovenská justícia potrebuje reformu, novú súdnu mapu a takisto vníma širokú zhodu na podpore vzniku samostatného správneho súdnictva. "Vnímam, že je to diskusia, v ktorej sú aj emócie, a je to prirodzené. Javí sa mi, že nie je dôležité len predstaviť dobrú súdnu mapu a dobre ju implementovať, ale aj dobre zvládnuť proces, diskusiu a vysvetliť justícii, odbornej verejnosti, samosprávam a celkovo širokej verejnosti, čo súdna mapa prinesie, prečo ju navrhujem, ako ju navrhujem, a naozaj urobiť maximum pre to, aby došlo k pochopeniu, prečo sa to tak robí," dodala Kolíková.