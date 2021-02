Sčítanie je povinné pre všetkých obyvateľov: Ak sa nezúčastníte, hrozí vám pokuta

Neplnoleté osoby je povinný sčítať rodič, prípadne zákonný zástupca. Uviedla to hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder. Obyvateľom, ktorí si nesplnia zákonnú povinnosť sčítať sa, môže obec uložiť pokutu vo výške od 20 do 250 eur. „Našim cieľom však nie je pokutovať obyvateľov, ale vyzývať ich ku sčítaniu. To, že sa niekto nezúčastnil na sčítaní, vyhodnotíme na základe iných zdrojov,“ vysvetlila hovorkyňa.

Podľa zákona o sčítaní má obyvateľ poskytnúť údaje „úplne a pravdivo podľa stavu k rozhodujúcemu okamihu sčítania“. Systém vie overiť rodné číslo. „Rodné číslo je jedinečný údaj viažuci sa ku konkrétnej osobe, ak niekto zadá falošné/neexistujúce rodné číslo, systém ho odmietne, rovnako systém upozorní pri viacnásobnom zadávaní rodného čísla,“ ozrejmila Stauder.

Obyvateľ má na vyplnenie formulára nastavenú dobu 45 minút, počas ktorej je možné od vypĺňania odísť a znova sa vrátiť. Na konci formulára je zhrnutie a v prípade, ak obyvateľ zistí, že sa pomýlil alebo zabudol vyplniť niektorú otázku, môže sa vrátiť späť. Po uplynutí nastaveného času sa formulár vymaže a obyvateľ musí začať sčítanie odznova.

V prípade, ak obyvateľa sčíta niekto bez jeho vedomia a dôjde k duplicite, údaje budú podľa hovorkyne vyhodnotené v rámci spracovania a integrácie s údajmi s iných zdrojov na základe logických kontrol.

Všetky získané údaje sú chránené a spracované výlučne pre potreby sčítania. Štatistický úrad SR spolupracuje s Úradom na ochranu osobných údajov SR. "Na účely ochrany osobných údajov bol pre sčítanie vypracovaný osobitný bezpečnostný projekt. Každý zamestnanec, ktorý pracuje na projekte sčítania, je poučený o ochrane osobných údajov," zhrnula Stauder.