KORONAVÍRUS SaS podporuje urýchlené schválenie športového COVID semaforu

BRATISLAVA - Strana SaS podporuje schválenie športového COVID semaforu. Prinieslo by to jasné a predvídateľné pravidlá pre športovanie v jednotlivých regiónoch, myslí si poslanec Národnej rady (NR) SR Radovan Sloboda (SaS).

"Podporujem urýchlený vznik a schválenie COVID semaforu určeného pre športovcov, ktorý rešpektuje a kopíruje schválený COVID automat so siedmimi farbami, pričom dáta čerpá z korona.gov. Citlivo vnímam aktuálnu situáciu v športe na Slovensku a rozumiem nahnevaným športovcom. Som názoru, že schválenie športového COVID semaforu by prinieslo jasné a predvídateľné pravidlá športovania počas pandémie v jednotlivých mestách a okresoch a zároveň by bolo pomyselným svetlom na konci tunela," skonštatoval v stanovisku Sloboda.

Poslanec upozornil, že okrem pár výnimiek už niekoľko mesiacov nie je na Slovensku z bezpečnostného hľadiska umožnené trénovať a pripravovať sa na športové podujatia. Prísne opatrenia sa týkajú aj registrovaných športovcov. Športový COVID semafor pripravila sekcia športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, potvrdil to štátny tajomník pre šport Ivan Husár.