Temná strana KORONAVÍRUSU: Denne zomrie sto ľudí! Patológ vysvetlil rozdiel v príčine úmrtia

Vo videu, ktoré zverejnilo ministerstvo zdravotníctva, to vysvetľuje človek, ktorý je za to zodpovedný - patológ Michal Palkovič, riaditeľ sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Zmena oproti prvej vlne

Zmena oproti prvej vlne je v tom, že nie v každom prípade sa vykonáva pitva. "Študujeme njamä dokumentáciu, čo sme robili aj predtým, ale teraz posudzujeme tri hlavné kritériá u každého pacienta. S akými príznakmi prišiel, aké sú neinvazívne vyšetrenia, ktoré mu boli robené a ich záver a terapiu, ktorú dostával," povedal Palkovič.

Ako príklad uviedol pacienta, ktorý prišiel s desať dni trvajúcimi horúčkami nad 40 stupňov, s pozitívnym antigénovým testom, na RTG mal obojstranný ťažký zápal pľúc, liečba bola štandardná počas deviatich dní. "Pacient, žiaľ, zomrel na veľmi ťažký zápal pľúc. U takýchto pacientov pitvu nevykonávame, keďže situácia je jednoznačne zmapovaná," vysvetlil súdny patológ.

Úmrtie "na COVID" a "s COVIDOM"

Existujú však pacienti, kde to nie je až také jasné. Ako príklad uviedol pacientku, ktorá mala pozitívny antigénový test, no RTG pľúc bol negatívny. "Mala však ťažko poškodené obličky, ischemickú chorobu srdca, hypertenznú chorobu, RTG je úplne negatívny, teda bez zápalu pľúc. Pacientka však, bohužiaľ, zomrela," uviedol Palkovič. Liečbu, ktorú dostávala v nemocnici dva dni, bola opäť štandardná.

Takéto úmrtie sa definuje ako úmrtie "s COVIDOM". "Čiže nevieme povedať, či dominuje koronavírusová infekcia, a tá spustila ďalšie ochorenia, alebo či by ešte žila, keby koronavírus nedostala. V takomto prípade je to veľmi ťažko povedal," vysvetlil Palkovič. V prvom prípade vedia s určitosťou povedať, že takýto človek by neprežil.

Denne zomiera vyše 100 ľudí

Na Slovensku celkovo evidujeme takmer 8-tisíc úmrtí. V sobotu pribudlo ďalších 81 úmrtí. Na poslednej tlačovek konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že denne na Slovensku zomiera priemerne 108 ľudí.

Celkový počet úmrtí "na Covid" je 6 505 a celkový počet úmrtí "s Covidom" je 1 313. V nemocniciach je momentálne hospitalizovaných 3 836 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3 565 ľudí. Na JIS je 298 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 337 osôb.Video