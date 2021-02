KORONAVÍRUS Zaočkovať proti COVID-19 by sa dalo takmer 95 percent zdravotníkov

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP Photo/Eranga Jayawardena

BRATISLAVA – Zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 by sa dalo približne 95 percent zdravotníkov a 92 percent z nich by bolo zároveň ochotných podstúpiť očkovanie v blízkej budúcnosti. Vyplýva to z prieskumu, ktorý sa realizoval v druhej polovici januára na vzorke viac než 1600 zdravotníckych pracovníkov. V pondelok o tom informovala Zuzana Matkovská z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.