Nová doba aj v Slovenskej informačnej službe! FOTO Vyriešiš správne úlohu? Ponuka, ktorá sa neodmieta

Ponuky práce sa už v dnešnej dobe neuverejňujú len na stránkach, ktoré sú na to určené. Mnohé firmy využívajú aj sociálne siete. Výnimkou nie je ani Slovenská informačná služba, ktorá takúto ponuku zverejnila na sociálnej sieti Facebook.

Potenciálni záujemcovia to však nebudú mať také jednoduché! Slovenská informačná služba totiž k ponuke pripojila aj úlohu, ktorú musíte vyriešiť.

"Ak poznáš odpoveď, hľadáme práve teba! Vieš odpovedať na tieto otázky? Ak áno, svoju odpoveď pošli spolu so svojou žiadosťou o prijatie do služobného pomeru najneskôr do 15. 2. 2021 na: praca@sis.gov.sk My sme elita. A ty?" uviedli na sociálnej sieti.

Tak čo, idete do toho?