Testovanie na KORONAVÍRUS sa konalo vo viacerých mestách: Samosprávy oznamujú mieru pozitivity

NITRA - V Nitre sa počas uplynulého víkendu konalo štvrté kolo testovania na ochorenie COVID-19. Na 20 odberných miest prišlo od piatka 29. januára do nedele 31. januára 25.042 ľudí.

Z celkového počtu otestovaných bolo 211 pozitívnych. „To je 0,84-percentná miera pozitivity. Tieto čísla sú vrátane testovania vo výrobných závodoch, kde je miera pozitivity približne jedno percento. Odberné miesta v Nitre využili aj obyvatelia z celého okresu, pretože sa vo väčšine obcí počas víkendu netestovalo,“ oznámila radnica.

Po celoplošnom skríningu bola pozitivita v celom Nitrianskom okrese 1,1 percenta. V samotnom meste však bola nižšia. „Percento pozitívnych po prvom kole testovania (8. - 10. 1.) bolo 2,13 percenta, v druhom kole (15. – 17. 1.) bola pozitivita vyše 1,02 percenta a v treťom kole (22. – 24. 1.) klesla na 0,77 percenta. V štvrtom kole testovania bola miera pozitivity 0,84-percentná,“ informoval magistrát.

V Šali rozdávali testovaným seniorom respirátory

Šalianski seniori nad 60 rokov, ktorí sa počas uplynulého víkendu prišli otestovať na ochorenia COVID-19, dostali od mesta ochranné respirátory. Radnica sa tak snažila zabezpečiť ochranu rizikových skupín obyvateľov a zároveň ich motivovať k účasti na testovaní. Podľa slov hovorkyne mesta Dajany Hanesovej nie je pandemická situácia v Šali najpriaznivejšia. „Preto radnica zabezpečila pre občanov nad 60 rokov ochranné respirátory, ktoré sa vydávali na odberných miestach. Ochránia ich pred nebezpečnými časticami vo forme prachu, aerosólu, pár, pred baktériami a vírusmi,“ uviedla Hanesová.

Ako doplnila, od soboty do nedele (30. - 31. 1.) sa v Šali otestovalo 6093 ľudí. „Z nich malo 82 pozitívny výsledok. Upozorňujeme, že tieto údaje predstavujú len štatistiku ľudí, ktorí sa prišli otestovať na niektoré z ôsmich odberových miest, ktoré zriadilo mesto Šaľa,“ dodala Hanesová.

V Jelšave v nedeľu otestovali 495 ľudí, pozitivita bola 4,65 %

Dovedna 495 ľudí otestovali odberné tímy na ochorenie COVID-19 počas nedele (31. 1.) v Jelšave v okrese Revúca. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Milan Kolesár s tým, že pozitívnych bolo 23 osôb, čo znamená pozitivitu na úrovni 4,65 percenta. „Po prvom dni druhého kola testovania v Jelšave konštatujeme, že v našom meste nákaza vrcholí. Je to situácia, keď zľahčovanie, benevolencia a nedodržiavanie opatrení už iste nie je namieste,“ zdôraznil primátor.

Zároveň podotkol, že nie je možné, aby osoby, ktoré boli pozitívne otestované v prvom kole skríningového testovania, nedodržiavali karanténu, chodili sa opakovane testovať a orgány, ktoré to majú kontrolovať, voči nim nevyvodili dôsledky. „Takto sa situácia nezlepší, ani keby sme sa testovali každý deň,“ dodal. V Jelšave pokračuje druhé kolo skríningového testovania aj v pondelok a utorok 2. februára. Počas prvého kola celoplošného skríningového testovania od 18. do 26. januára dosiahla pozitivita testov v Revúckom okrese podiel 2,23 percenta, takže okres sa z hľadiska pandemickej situácie zaradil medzi „horšie“. V samotnej Jelšave bola pozitivita 2,92 percenta.

Zdroj: TASR - Branislav Caban

V Trebišove mali v skríningu mieru pozitivity 1,87 percenta

V Trebišove počas víkendového skríningového testovania na dočasne zriadených odberných miestach vykonali spolu 5456 antigénových testov. "Pozitívny výsledok malo 102 ľudí, čo predstavuje pozitivitu 1,87 percenta," informovala v pondelok hovorkyňa mesta Marina Mištaničová. Počas soboty a nedele (30. - 31. 1.) mesto zriadilo šesť odberných miest, testovali aj vojenskí zdravotníci v trebišovských kasárňach.

"Obyvatelia Trebišova prejavili záujem o testovanie, dôsledkom čoho bol aj vytvorený rad na každom odbernom mieste. Aj tentoraz sa občania testovali bez elektronického objednania. Na plynulosť skríningu a dodržiavanie aktuálnych hygienických opatrení dozerali príslušníci mestskej polície, vojaci, Rómska poriadková služba aj štátni policajti," priblížila hovorkyňa. Počas pracovných dní môžu Trebišovčania aj naďalej využívať možnosť otestovať sa v areáloch nemocnice s poliklinikou, vojenského útvaru a regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V predchádzajúcom prvom kole skríningu pred týždňom radnica hlásila 5138 otestovaných a mieru pozitivity 1,42 percenta.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

V Žiari nad Hronom zaznamenali 0,97 percenta pozitívnych prípadov

Na druhom kole skríningového testovania sa v odberových miestnostiach zriadených mestom Žiar nad Hronom cez víkend zúčastnilo 6464 ľudí. Pozitívny výsledok malo 63 z nich, čo predstavuje mieru pozitivity 0,97 percenta. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.

Mesto počas víkendu zriadilo desať odberových miest, jedno z nich aj v priemyselnom parku. V rámci mesta zaznamenali v prvom kole skríningu 77 pozitívnych z 6757 otestovaných. Okres Žiar nad Hronom sa s mierou pozitivity 1,38 percenta zaradil k takzvaným červeným okresom. Odberové miesta počas víkendu otvorilo aj mesto Kremnica. Ako samospráva informovala na sociálnej sieti, z 2386 otestovaných zachytili 18 pozitívnych prípadov. Miera pozitivity tak od minulého víkendu klesla z 1,23 percenta na 0,75 percenta.

Zdroj: Facebook/Mesto Žiar nad Hronom

V Prievidzi otvorili mobilné odberové miesto na antigénové testovanie

Obyvatelia sa môžu dať od pondelka otestovať na ochorenie COVID-19 už aj v Prievidzi. Mobilné odberové miesto (MOM) tam otvorili v hoteli Magura na sídlisku Píly, informoval hovorca mesta Michal Ďureje. MOM na bezplatné antigénové testovanie bude otvorené od pondelka do soboty od 8.00 do 16.00 h. "Poskytovateľ plánuje v najbližších dňoch spustiť aj objednávkový systém, do tohto času nie je potrebné sa objednávať. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je Ivan Fuljer," uviedol Ďureje.

Prievidzský okres patrí medzi okresy, v ktorých za určené obdobie antigénové testovanie vykázalo väčšiu mieru pozitivity. "K viacerým výnimkám obmedzenia slobody a pohybu podľa uznesenia vlády SR sa budú musieť občania aj od stredy 3. februára do nedele 7. februára preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného od stredy 27. januára," pripomenul Ďureje. Na testovaní na ochorenie COVID-19 sa v meste uplynulý víkend zúčastnilo 16.900 osôb, z toho pozitívnych bolo 156 testov. Miera pozitivity tak dosiahla 0,92 percenta. V porovnaní s výsledkami prvého kola testovania poklesla miera pozitivity len o jednu desatinu.

V Topoľčanoch zostáva situácia vážna, i keď pozitivita mierne klesla

Napriek tomu, že miera pozitivity v Topoľčanoch v druhom kole testovania priebežne klesla oproti prvému kolu, situácia v okrese zostáva naďalej vážna. Počas víkendu sa v Topoľčanoch prišlo dať otestovať spolu 4404 ľudí, 67 z nich bolo pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Miera pozitivity priebežne predstavuje 1,52 percenta, informovala samospráva.

Mesto zriadilo v sobotu (30. 1.) sedem odberových miest. V nedeľu (31. 1.) pre veľký záujem pribudlo aj ôsme odberové miesto, ktoré vzniklo vytvorením tretieho odberového tímu v dome kultúry. Druhé kolo testovania v Topoľčanoch potrvá do utorka (2. 2.). V prvom kole skríningového testovania dosiahla miera pozitivity v meste 1,95 percenta, v okrese Topoľčany predstavovala 2,54 percenta.