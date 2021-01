KORONAVÍRUS Matovič oznámil prvé výsledky testovania: Zlé správy pre tieto okresy! Premiér kritizuje analytikov

BRATISLAVA - Slovensko má pomaly za sebou posledný deň oficiálneho deväťdňového maratónu testovania. Od zajtra potrebujeme na cestu do práce či prírody certifikát s negatívnym výsledkom. Pre 37 okresov však budú do 7. februára podmienky prísnejšie. Premiér Igor Matovič dnes na tlačovke informuje o predbežných výsledkoch plošného testovania.

Oficiálne výsledky by mal premiér spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím oznámiť v piatok 29. januára. V najzamorenejších okresoch sa následne plošné testovanie zopakuje a podľa skorších vyjadrení premiéra Matoviča by sa malo opakovať dovtedy, kým miera pozitivity neklesne na prijateľnú úroveň.

NAŽIVO Premiér Igor Matovič informuje o predbežných výsledkoch plošného skríningu

Otestovať sa zatiaľ prišlo takmer 2,6 milióna ľudí

Podľa priebežných výsledkov, spočítaných od 18. januára do 25. januára, sa skríningového testovania zúčastnilo 2 588 579 ľudí. Pozitívnych bolo 30 556, čo je pozitivita je 1,18 %. "Deliaca čiara medzi 37 horšími a tými lepšími okresmi je presne jedno percento. Tak to vyšlo," uviedol premiér.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Najhoršie sú na tom Topoľčany

Najlepším okresom je zatiaľ Veľký Krtíš. Za ním nasleduje okres Tvrdošín a Svidník. Najhorším okresom sú zatiaľ Topoľčany, za nimi nasleduje okres Levice a Hlohovec.

Je možné, že sa v oficiálnych výsledkov môžu dva alebo tri okresy preradiť do červenej alebo tej bezpečnej oblasti, no poradie by sa podľa Matoviča výrazne meniť nemalo.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kritika analytikov

Po vymenovaní niekoľkých okresov prešiel Matovič k tvrdej kritike analytikov z Dát bez pátosu. Zdôraznil, že sú to vraj analytici blízki SaS. Ivan Bošňák z Dát bez pátosu je aj poslanecký asistent poslanca Mariána Viskupiča z SaS. Kritika sa týkala najmä statusu spred dvoch týždňov, v ktorom analytici tvrdili, že Slovensko nie je jedno veľké ohnisko, ale kritických je 18 zo 72 okresov. "Situácia sa nedá určovať z Bratislavy podľa dát," povedal premiér.

Uviedol, že keby bolo plošné testovanie len v analytikmi vybraných okresoch, neidentifikoval by sa problém napríklad v Topoľčanoch či Partizánskom. Testovanie podľa neho malo zmysel, čo ukazujú aj predbežné výsledky. "Ak niekto potreboval jednoznačný dôkaz toho, že celoplošný skríning má zmysel a nestačí len odhad od stola," uviedol na adresu analytikov z Dát bez pátosu. "Skúsme nabudúce do toho vnášať menej politiky a viac zdravého rozumu," odkázal.

V sobotu sa otestovalo vyše 1,3 milióna ľudí

Počas sobotného (23. 1.) celoplošného skríningu sa na Slovensku vykonalo 1 303 949 testov. Z nich bolo pozitívnych 9979, čo predstavuje 0,77-percentnú pozitivitu. V nedeľu o tom počas tlačovej konferencie informoval Matovič. "Som rád, že sa ľudia zapojili, prišli a že si uvedomujú dôležitosť tohto projektu pre nás všetkých. Doteraz je to slušný výsledok," uviedol Matovič. Na margo počtov uviedol, že každé číslo medzi 1,5 až tromi miliónmi otestovaných je "dobré číslo".

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

V súvislosti so sobotnými výsledkami označil za najväčšieho rekordéra, čo sa miery pozitivity týka, okres Revúca. Zároveň sa premiér poďakoval všetkým, ktorí pridali ruku k dielu a zabezpečili, aby skríningové testovanie malo plynulý priebeh. "Som rád, že sa spoločnosť zomkla v boji s pandémiou," povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí. Cieľom skríningového testovania podľa Krajčího bolo identifikovať ohniská, teda lepšie regióny od horších.

Zákaz vychádzania

Vláda v januári predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Zároveň oznámila, že sa od 18. do 26. januára uskutoční na Slovensku plošný skríning, ktorý si mali zabezpečiť samosprávy. Od 27. januára až do 3. februára však platia sprísnené opatrenia pre celé Slovensko. Certifikát s negatívnym výsledkom budete potrebovať do práce, na pracovný pohovor, do prírody, na cestu na poštu, do banky, do posťovne, ak si budete chcieť vyzdvihnúť tovat v zásielkovani, ale do trafiky či autoservisu. Polícia zároveň avizovala, že kontroly budú prísnejšie.