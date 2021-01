KORONAVÍRUS Plošné testovanie sa končí a polícia varuje: Od zajtra spúšťame kontroly certifikátov!

BRATISLAVA - Dnes je posledný deň plošného skríningu. Slováci sa tak majú možnosť otestovať a zadovážiť si certifikát. Bez potvrdenia o negatívnom výsledku nemôžete ísť do práce, do prírody a ani na poštu. Zoznam výnimiek, kam sa dostanete bez testu sa totiž oklieštil.

Deväťdňový maratón testovania sa dnes chýli ku koncu. Samosprávy zvládli organizáciu na jednotku. Do soboty sa otestovali takmer 1,8 milióna Slovákov. Otestovať sa môžete ešte posledný deň na mobilných odberných miestach vo svojom okolí. Na preukázanie sa negatívnym testom môžete použiť PCR test, antigénny test z plošného testovania či antigénny test z blízkej MOM vykonaný v termíne od 18. januára do 26. januára.

Od zajtra potrebujete negatívny certifikát

Po vyhodnotení plošného skríningu sa Slovensko rozdelí na dve polovice - 37 najzamorenejších okresov si bude musieť testovanie zopakovať. Druhá polovica po 3. februári certifikát potrebovať nebude. Pre všetky okresy však od 27. januára do 2. februára platí povinnosť preukazovať sa testom s negatívnym výsledkom. Vyžadovať ho môže zamestnávateľ. Polícia avizuje, že kontroly budú sprísnené. Zákaz vychádzania platí na Slovensku do 7. februára.

Kde od 27. januára potrebujete certifikát s negatívnym výsledkom?

- práca, pracovný pohovor a uzavretie pracovnej zmluvy

- pošta, banka, poisťovňa

- čistiareň odevov, opravovňa obuvi, trafika, optika, knižnica

- servis bicyklov, autoservis, STK

- výdajné miesta obchodov, zásielkovní, e-shopov

- orgán verejnej moci na úkon, ktorý sa nedá spraviť na diaľku

- pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v okrese (výnimky majú deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov, osoby ZŤP)

- vycestovanie do zahraničia a cesta späť

- cesta žiaka 2. stupňa a poslucháča do školy

- sprevádzanie dieťaťa do MŠ, žiaka a poslucháča do školy

- povolené hromadné podujatie.

Kde od zajtra negatívny test nepotrebujete?

- nákup a zaobstaranie nevyhnutných životných potrieb v najbližšom obchode alebo obdobnom mieste (potraviny, lieky krmivo pre zvieratá atď)

- lekár a lekáreň

- testovanie na covid-19

- pohreb, uzavretie manželstva, krst

- starostlivosť o blízku osobu, ktorá je na to odkázaná

- vychádzka s dieťaťom do 3 rokov do 1 km od bydliska

- veterinárna starostlivosť

- cesta dieťaťa do MŠ a do I. stupňa ZŠ

- cesta dieťaťa za rodičom

- dostavenie sa pred OČTK

- súdne pojednávanie

Kompletný zoznam opatrení nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva >>