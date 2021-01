Po testovaní na KORONAVÍRUS sa Slovensko rozdelí: MAPA najzamorenejších okresov! Tieto to majú nahnuté

Vláda chce skríningovo otestovať obyvateľov na ochorenie COVID-19. Takýmto spôsobom chce znížiť šírenie nového koronavírusu na Slovensku o 50 percent. Po víkendovom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Plošný skríning na KORONAVÍRUS je v plnom prúde: Otvorili stovky odberných miest! Aktuálny ZOZNAM

Celé Slovensko je čierne

Momentálne je celé Slovensko čierne. Krajčí poznamenal, že pandemická situácia na Slovensku je zlá. "Túto situáciu nechceme dlho ťahať a chceme urobiť maximum pre to, aby sme sa mohli nadýchnuť a mohli sme otvoriť krajinu k lepšiemu životu," povedal. Krajčí skonštatoval, že je úlohou vlády, aby sa SR z nej čo najskôr vymanila a dostala sa do červenej fázy, kde sa budú môcť otvoriť školy. Kým je Slovensko čierne, nebudú sa môcť opatrenia výraznejšie uvoľňovať. Po 7. februári by sa mal uplatniť COVID automat. Krajčí uviedol, že pokiaľ bude musieť robiť ďalšie kompromisy a uplatňovanie automatu sa bude posúvať, je ochotný z postu ministra odstúpiť.

Zdroj: korona.gov.sk

Zdroj: korona.gov.sk

Analytici určili najzamorenejšie okresy

Slovensko by sa malo po testovaní rozdeliť na dve skupiny. Pre 37 najzamorenejších budú platiť prísnejšie opatrenia a ľudia v okresoch budú musieť absolvovať ďalšie testovania. Zatiaľ nie je jasné koľkokrát sa budú testovať. Premiér Igor Matovič však uviedol, že by sa tieto okresy mali testovať, kým neklesne pozitivita. Okresy sa na polovicu rozdelia podľa miery pozitivity. Bude sa teda vychádzať z počtu vykonaných a pozitívnych testov. Nie je jasné ani to, podľa čoho vláda rozhodla, že okresy rozdelí na polovicu.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Podľa regionálneho COVID automatu sú v čiernej fáze len dva okresy - Nitra a Zlaté Moravce. Ďalších vyše 30 okresov je však v tmavočervenej fáze. Analytici z Dáta bez pátosu určili 37 najzamorenejších okresov na základe údajov prístupných k štvrtku 21. januára. Spolu bolo po troch dňoch testovania vykonaných 274 000 testov, z toho 9646, čo je 3,52 percentná pozitivita. Podľa ich rebríčka sú na tom najhoršie okresy Stará Ľubovňa, kde bola zistená pozitivita viac ako 26 percent, sedemdňová incidencia je pritom na hodnote 18, ďalej je to Krupina, Brezno, Šaľa či Dunajská streda.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Na hranici sa nachádzajú okresy Michalovce a Považská Bystrica, kde sa pozitivita zatiaľ pohybuje na úrovni 2,6 percenta, čo sa zatiaľ zdá byť ako hodnota, ktorá oddelí zamorený okres od zeleného. Pri celoplošnom testovaní na prelome októbra a novembra bola táto hodnota 0,7. Prvým zeleným okresom je s pozitivitou 2,58 percenta Prešov.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Zdroj: Dáta bez pátosu

Najhoršie sú na tom tri kraje - Trnavský, Nitriansky a Bratislavský. Sedemdňová incidencia pre Trnavský kraj je 36 (na 10 000 obyvateľov). Pre Bratislavský je hodnota 29 a pre Nitriansky 28. Incidencia znamená priemerný denný počet nových prípadov na 10 000 obyvateľov za 7-dňové obdobie.

Zdroj: Dáta bez pátosu

Slovensko sa rozdelí na dve skupiny

Do 29. januára vyhodnotí ministerstvo zdravotníctva výsledky skríningového testovania. Ako sme spomínali, okresy následne rozdelí podľa podielu pozitívnych, ktorých odhalí testovanie. Slovensko sa rozdelí na dve skupiny okresov rozdelené na polovicu. Prvú skupinu bude tvoriť 36 najmenej zamorených okresov. Ľudia v týchto okresoch budú mať od 3. februára do konca predĺženého zákazu vychádzania voľnejší režim. Na výnimky zo zákazu vychádzania už nebudú potrebovať doklad o teste na koronavírus. Vrátia sa do režimu, ktorý zatiaľ platí do januára do 7. februára.

V druhej skupine sa ocitne 37 najviac zamorených okresov, kde budú platiť prísnejšie opatrneia. Bez potvrdenia o negatívnom výsledku nebudete môcť ísť ani do práce. Do úvahy sa berú výsledky z plošného testovania, už existujúcich MOM alebo PCR testov z obdobia od 18. do 26. januára.

Krivku sa napriek opatreniam nepodarilo zlomiť

Situácia sa na Slovensku mierne zlepšuje. Pozitivita PCR testov a aj antigénových testov poklesla. Reprodukčné číslo je na úrovni 1. Nemocnice sú však stále plné. Hospitalizácie síce nerastú tak prudko, no stovky ľudí potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie či sú na JIS. Denne stále ochoreniu COVID-19 podľahne priemerne 90 ľudí. Zo susedných krajín je na tom stále najhoršie Česko.

Šéf rezortu zdravotníctva poznamenal, že napriek opatreniam prijatým v druhej polovici decembra sa krivku infikovaných stále nepodarilo zlomiť. "Apelujeme na občanov, aby ostávali vo svojej vlastnej bubline s tými najbližšími," povedal Krajčí, pričom ľuďom, ktorí napríklad cestujú hromadnou dopravou či taxíkom, odporúča nosiť respirátor. Jeho nosenie zatiaľ povinné nie je. Význam vidí aj v užívaní vitamínov.