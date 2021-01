Vražda Slovenky Adriany (†29) na Bali: Mrazivé detaily osudnej chvíle, polícia podozrieva expriateľa

V putách sa ocitol Lauren Parera, ktorý podľa portálu PatroliPost priznal, že Adrianu pripravil o život. Obeť našli okolo deviatej hodiny ráno lokálneho času. Na krku mala viacero bodných rán. Mieste médiá v súvislosti s prípadom jednoznačne hovoria o vražde.

Našiel ju kolega

Desivý pohľad sa ako prvému naskytol Akbarovi Natsirovi, kolegovi obete. Adrianu sa pokúšal kontaktovať najprv telefonicky, no nedvíhala. Pri dome volal jej meno, no neodpovedala. Rozhodol sa preto vojsť dnu. Nebolo zamknuté. V kuchyni napokon kolegyňu našiel. Ležala na podlahe v kaluži krvi.

Podozrivého muža zadržala polícia v lokalite Sanur. Zdroj: reprofoto:patrolipost.com

Polícia sa k podozrivému dopracovala aj vďaka výpovediam svedkov. Muž má byť zamestnancom spoločnosti, ktorá podniká v oblasti vodných športov. Parera mal počas výsluchu priznať, že s expriateľkou sa často hádali. Rozísť sa mali pred približne tromi týždňami. V osudný deň mal napriek tomu zamieriť k Adriane. Dôvod s istotou známy nie je. Spomína sa motorka, pre ktorú došlo k výmene názorov. Taktiež médiá uvádzajú, že expartner sa pokúšal Adriane ospravedlniť, rozchod nechcel, no ona jeho kajanie sa neakceptovala.

Scéna mala pokračovať tým, že Slovenka chcela muža vyhnať z jej príbytku. On mal ale vytiahnuť nôž a bodnúť ju do krku. Neskôr ho mal od krvi umyť v bazéne. Obeti mal vziať a poškodiť mobilný telefón. Nechcel, aby sa ju niekto pokúsil kontaktovať. Odhodiť ho mal v blízkosti jej domu do kríkov. Po odchode z miesta sa mal podozrivý zbaviť aj nožíka, bundy a obuvy, ktorú mal na sebe. Polícia však neskôr dôkazy zabezpečila.

Adriana na Bali žila aj pracovala. Zdroj: Facebook

Jeden zo svedkov vypovedal, že Adriana sa mu zdôverila o rozchode so spomínaným mužom počas prechádzky na pláži. Dvojicu mali tvoriť tri roky, no Parera si údajne rád vypil. Práve ukončenie vzťahu je jedným z možných motívov hrozného skutku. Adriana mala dokonca čeliť vyhrážkam. Všetko je však naďalej predmetom vyšetrovania.

K úmrtiu Slovenky na Bali sa vyjadril aj slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. Ubezpečil, že rezort v tejto veci koná v súčinnosti s rodinou. "Urobíme všetko, čo sa dá, je nám to úprimne ľúto," komentoval s tým, že viac vzhľadom na rodinu i ochranu osobných údajov nemôže povedať.