FOTO Muž v Lučenci sa musel zblázniť: Na úteku pred policajtmi poškodil autá aj plot pri dome

„Ako vodič auta Alfa Romeo nerešpektoval pokyny policajnej hliadky na zastavenie a vysokou rýchlosťou pred policajným autom unikal z obce Lovinobaňa smerom do Lučenca. V meste vošiel do slepej ulice a keď s autom zastavil, policajti ho zablokovali služobným autom,“ priblížila polícia priebeh udalosti.

Ako dodala, muž následne zaradil spiatočku a úmyselne zacúval do zaparkovaného auta, do služobného vozidla polície, ako aj do ďalšieho zaparkovaného auta, ktoré tlačil niekoľko metrov až do plota rodinného domu, ktorý taktiež poškodil.

„Pri unikaní policajnej hliadke opäť narazil do služobného auta a po prejdení na ďalšiu ulicu zastavil, vyskočil z auta a ušiel. Hliadka ho zadržala vo dvore rodinného domu, kde sa ukrýval pod schodiskom,“ doplnili policajti s tým, že po vykonaní procesných úkonov ho vyšetrovateľ umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na jeho vzatie do väzby.

„Obvinený sa tohto skutku dopustil v podmienke. Za marenie výkonu úradného rozhodnutia už bol v minulosti dvakrát odsúdený,“ zakončila polícia.