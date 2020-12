VIDEO Prípad Lučanského je prekročením všetkých hraníc právneho štátu, tvrdí Kaliňák

BRATISLAVA - Porušení zákonnosti v prípade obvinenia a zadržania bývalého policajného riaditeľa Milana Lučanského je toľko, že boli prekročené všetky hranice demokratického právneho štátu. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol člen predsedníctva Smeru-SD a niekdajší minister vnútra Robert Kaliňák.

Uviedol, že považuje za veľmi pravdepodobné, že poslanci Smeru-SD budú iniciovať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). „Jej zodpovednosť je absolútne priama za to, čo sa stalo i za celý priebeh konania,“ dodal. Orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) vyčítal spôsob vedenia prípadu i samotnú argumentáciu obvinenia založenú na výpovedi kajúcnikov, ktorí si podľa Kaliňáka snažia „zachrániť zadok“. Exminister poukázal na to, že Lučanský od začiatku spolupracoval s políciou.

„Sám sa prihlásil, aby odpovedal na otázky vyšetrovateľa. Do väzby bol vzatý bezdôvodne,“ tvrdí Kaliňák. Poukazuje pritom na to, že výpovede proti Lučanskému neboli preverované. „Pýtam sa, prečo doteraz nebol vypočutý jediný svedok, spoluobvinení v prípade. Pýtam sa, prečo dozorujúci prokurátor neskúma, či sú splnené dôvody väzby, to má preverovať každý deň,“ pýtal sa Kaliňák.

Je takisto presvedčený, že Lučanskému boli odopreté práva, napríklad na adekvátne právne zastupovanie či styk s rodinou. „Prečo bol umiestnený vo väzbe v Prešove, prečo nie v Bratislave či Martine, kde pôsobil a kde by mal k nemu oveľa jednoduchší prístup ním zvolený advokát. Prečo doteraz nemal možnosť stretnúť sa s rodinou,“ pokračoval exminister v otázkach.

Tragédia, ktorá sa stala, je podľa neho výsledkom psychického týrania, ktorému bol Lučanský vystavený. Kaliňák pritom pripomenul, že Lučanský ako aktívny policajt v prvej línii výrazne prispel k rozloženiu násilných mafiánskych skupín v 90. rokoch. Zdôraznil i jeho prínos k zadržaniu vrahov novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „A za tieto zásluhy ho poslali za tými, ktorých on zatváral. Za to, čo dokázal, ho psychicky potupili,“ poznamenal Kaliňák. Naznačil, že dôvodom postupu voči Lučanskému je politická objednávka, priznaná statusmi a komentármi premiéra Igora Matoviča (OĽANO) či vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) na sociálnej sieti. Rovnako obvinil ministerku spravodlivosti z toho, že toleruje nezákonné väzby.

Bývalý policajný prezident, ktorý bol obvinený v prípade korupcie, sa v utorok (29. 12.) podvečer pokúsil vo väzbe o samovraždu. V stredu popoludní, bohužiaľ, zomrel.

Generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan po udalosti odstupuje zo svojej funkcie. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková oznámila, že zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti. K abdikácii ju vyzvali predstavitelia opozície.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka informoval, že prípade sa začalo trestné stíhanie, ktoré má posúdiť, či neprišlo k porušeniu predpisov alebo pravidiel zo strany príslušníkov ZVJS a tiež, či nemohlo prísť k zavineniu cudzou osobou. Žilinka vyhlásil, že orgány činné v trestnom konaní a prokuratúra vyvinú maximálne úsilie, aby sa vec „náležite a riadne objasnila“.