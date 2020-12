ROZHOVOR Gröhlinga prekvapilo, ako zle veci fungovali: So školstvom má veľké plány! Ľudí spory v koalícii nezaujímajú

V úlohe ministra školstva ste necelých desať mesiacov. Ako by ste zhodnotili svoje pôsobenie?

Školstvo ako také bol zanedbávaný rezort. Bolo ho treba rozhýbať a do toho prišla korona. Takže sme sa nenudili. Od začiatku sme okrem reformných plánov museli riešiť aj túto situáciu, čo nie je vôbec ľahké. Ale aj napriek tomu sa nám podarilo veľa vecí. Hneď po nástupe sme spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady, robíme na projekte Edu TV, kde sú pre učiteľov a žiakov krátke video hodiny. Investovali sme 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov či otvorili trh s učebnicami.

Aktuálne sme urobili úspory na ministerstve a z nich sme investovali 6 miliónov eur do digitálnych technológií na školách. Na digitalizáciu žiadame tiež financie z Fondu obnovy a REACT EU. Vieme, že nie každé dieťa ma počítač a chceme, aby ich v takýchto prípadoch mali k dispozícii. A samozrejme robíme aj na nových zákonoch spolu s učiteľmi a riaditeľmi. Celkovo ma veľmi teší, že sa nám s kolegami na ministerstve podarilo tak veľa dobrých vecí aj v tejto situácii.

Zrejme by všetko vyzeralo inak, keby vo svete neprepukla pandémia koronavírusu. Čo považujete za najväčšiu výzvu, akej ste zatiaľ čelili?

Premenlivosť. Situácia sa stále mení, musíme byť v strehu a prispôsobovať sa jej. A následne musíme aj usmerňovať školy, učiteľov, žiakov a rodičov. Je to náročné pre nás aj pre nich, no zatiaľ to všetci zvládli veľmi dobre.

Stretli ste sa aj s nejakými problémami? S niečím, pri čom by ste si povedali „fúha, tak toto je ozaj problém“.

Vo všeobecnosti ma prekvapilo, ako zle či neefektívne fungovali niektoré veci. Alebo to, že veľa vecí v minulosti sa v školstve nerobilo nie preto, že by boli náročné, ale preto, že sa to jednoducho zodpovedným robiť nechcelo.

V minulosti sa na poste vystriedalo niekoľko ministrov školstva, prijatých bolo niekoľko neslávne známych reforiem. Keď ste nastúpili na post ministra a doslova ste vošli prvé dni do vašej kancelárie... bolo niečo, čo vás prekvapilo?

Veľa ľudí si muselo zvyknúť, že nechcem od nich 10-stranové dokumenty so všeobecnými floskulami, ale radšej jednu A4 s konkrétnymi riešeniami, ktoré vieme uplatniť. Na druhú stranu ma ale aj potešilo, že na rezorte pracuje tiež veľa ľudí, ktorí majú chuť a ochotu robiť veci lepšie, ale doteraz na to nemali možnosť. Mnohí rýchlo naskočili na tento nový režim, za čo im veľmi pekne ďakujem.

Čo považujete zatiaľ za svoj najväčší úspech?

Napadajú mi dve veci: Prvá je otvorený trh s učebnicami. Dlho to školy chceli a politici tvrdili, že sa to nedá. Pritom to ide pomerne dobre, aj keď stále musíme nejaké veci lepšiť. Tá druhá je náš plán pre školstvo z Fondu obnovy. Uvidíme, ako to celé prebehne, no spolu s rezortom financií sme nachystali veľmi dobrý plán a ak sa podarí ho presadiť, tak školstvo pocíti zmeny k lepšiemu.

V lete ste aj vy čelili problému s vašou diplomovou prácou. S odstupom času, boli vaše vysvetlenia postačujúce? Povedali by ste niečo inak?

Tak ako mnohí iní, aj ja som vo svojej práci mohol použiť svoju bakalársku prácu, čo som aj urobil. Myslím si, že som to vysvetlil dostatočne. Za podstatnejšiu považujem našu prácu na rezorte, naše výsledky a to, čo sa nám podarí presadiť.

Prejdime k aktuálnym veciam. Už je známy plán približného návratu detí do škôl. Predtým by malo prebehnúť testovanie žiakov. Rodičia sa mali prihlásiť, resp. prejaviť záujem o testovania tento víkend, resp. do pondelka 21. decembra. Máte už nejaké priebežné čísla, koľkí prejavili o testovanie záujem?

Tieto podmienky určil rezort zdravotníctva vo svojom „Covid automate“. Funguje to tak, že ak je situácia dobrá, žiaci chodia do školy. Ak sa zhoršuje, postupne sa zatvoria stredné školy a druhý stupeň ZŠ. V týchto fázach sa ide na dištančné vzdelávanie. Ale ak rodičia o to prejavia záujem, môžu sa žiaci pretestovať a nastúpiť na výučbu v škole. Keďže ide o tie rizikovejšie fázy automatu, systém je takto nastavený, aby sa predišlo vzniku ďalších ohnísk nákazy. Údaje sa zatiaľ len zbierajú. Bolo potrebné ich už teraz spracovať, aby na začiatku januára dokázali okresné úrady dodať testy.

Budú testovaní iba žiaci?

Ak sa škola rozhodne prejsť na vzdelávanie v škole, testovaní budú žiaci, učitelia a určite odporúčame test aj rodičom. Rodičia, ktorí sa takto rozhodnú, budú musieť žiaka sprevádzať a je dobré, aby sa pretestovali aj oni a zistili svoj zdravotný stav.

Ďalšie prípadne testovanie by malo prebehnúť podľa situácie v závislosti od COVID automatu, každých 7, 14 alebo 21 dní. Budete zisťovať predbežný záujem pred každým testovaním alebo bude testovanie podmienkou návštevy školy?

Nezabúdajme, že situácia sa stále vyvíja. Ak sa zlepší, je možné v Covid automate sa posunieme do lepších fáz. Ak by bola stále zlá, potom budú určované lehoty na pretestovanie a prebiehať by to malo rovnako ako teraz – teda zistením záujmu, dodaním testov z okresných úradov a realizáciou testovania.

V prvých týždňoch pandémie koronavírusu boli deti doma, neučili sa, neskôr nabehli na systém dištančného vzdelávania, ktorý momentálne relatívne funguje. Nie všetky školy či ich žiaci však majú prístup k takejto forme. Ako ste riešili tento problém?

Bolo to viacero krokov: školám sme preplatili tlač pracovných listov pre týchto žiakov, ŠPÚ vytváral pracovné listy, dohodli sme sa s RTVS na vysielaní pre žiakov a spustili sme tiež projekt letných škôl, ktorý mal za cieľ aj pomôcť žiakom dobehnúť učivo. Nemôžeme čakať, že za takýto krátky čas to všetko vyriešime, no asi najväčším posunom vpred bude to, keď na školy dostaneme počítače či tablety, ktoré si budú môcť žiaci v takýchto prípadoch požičať domov. To je súčasť nášho plánu digitalizácie školstva.

Sú ešte v súčasnosti problémy s dištančným vzdelávaním? Stretla som sa totiž s reakciami mnohých učiteľov, podľa ktorých na to deti z niektorých škôl „kašlú“, ale i opačne. Že to majú niekde až nezmyselne prísne.

Individuálne prípady sa vždy nájdu. Dôležité je, aby si v tomto prípade nastavili dobrú komunikáciu a spoluprácu škola, rodič a žiak. Spoločne by mali nájsť čo najlepšie podmienky výučby na diaľku v tomto čase. Každá škola musí aj zvážiť, aké majú možnosti oni či žiaci. Počul som aj o prípadoch, kedy škola možno veľmi prísne učí všetky hodiny online, no na druhú stranu oceňujem, že učitelia na tej škole robia všetko pre to, aby výučbu v triede žiakom nahradili.

Riešite ako ministerstvo aj individuálne prípady alebo je to skôr na zriaďovateľoch?

Toto nie je v našich silách. Na základných a stredných školách máme asi 80 000 učiteľov a skoro 700 000 žiakov. Nie je možné, aby sme my odkontrolovali každého jedného. Samotný dohľad nad výučbou robí daný učiteľ, riaditeľ či zriaďovateľ školy. Aj preto je dobré, aby školy, rodičia a žiaci spolu v tomto čase komunikovali a našli čo najschodnejšiu cestu.

Kvôli koronakríze mnohé školy zaostávali, resp. zaostávajú s učivom. Stihnú to deti dobehnúť?

Toto sa viac stávalo pred letom. Aktuálne si už mnohé školy našli režim, sústredia sa na kľúčové predmety a kľúčové učivo a nastavili si výučbu tak, aby prebrali všetko to, čo je potrebné. Výučbu v triede je ale aj tak ťažké nahradiť a preto sme sa na rezorte s kolegami dlho snažili presadiť otvorenie škôl.

Viem, že vy osobne nerád komentujete spory v koalícii, ale predsa sa spýtam. Aké sú momentálne vzťahy medzi SaS a OĽaNO?

Tieto veci nikdy nechcem komentovať. Myslím si, že to nie je dobré a ani voličov to nezaujíma. Chcú radšej vidieť skutočnú prácu. Pozerám sa na to tak, že koalícia je niečo ako rodina. A keď máte v rodine problém, nejdete to rozprávať susedom. Sadnete si s členmi doma a vydiskutujete to. Tak fungujem aj ja.

Ako vy vnímate spor medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom? Riešili by ste ho inak?

Vnímam to ako bežné výmeny názorov. Koniec koncov toto je to isté, čo riešia všetky krajiny: Ako ochrániť zdravie ľudí, vyhnúť sa kolapsu nemocníc, ale zároveň zabezpečiť chod krajiny? Na to vôbec nie je ľahká odpoveď a preto je normálne, že takéto výmeny názorov prebehnú.

Hovorilo sa aj o tom, že kvôli ich sporom máte problém s peniazmi, resp. dotáciami pre školstvo. Bolo to tak? Koniec koncov, premiér pred časom nevzal do Bruselu ani štátneho tajomníka MZV Martina Klusa.

Za seba môžem povedať, že mám s členmi koalície korektný vzťah. Ak potrebujem niečo vyriešiť, vždy o to vydiskutujem interne a zatiaľ to vždy fungovalo. Čo sa týka financií na školstvo – treba chápať aj to, že štátny rozpočet má svoje limity a preto sme napríklad 6 miliónov na digitálnu techniku museli nájsť u nás na rezorte. Ale musím povedať že s ministrom financií Eduardom Hegerom máme veľmi dobrú spoluprácu. Je veľmi naklonený pomôcť školstvu a vníma, že je dôležité sa naň zamerať. Myslím si, že to bude vidieť aj v spomínanom pláne opatrení z Fondu obnovy.

Ako vidíte budúci rok? Bude to podľa vás lepšie?

Ak myslíte situáciu s koronou, verím, že ľudia budú zodpovední a že aj vďaka lekárom a vedcom sa posunieme vpred a budeme sa môcť vrátiť do škôl. Čo sa školstva ako takého týka, máme na rok 2021 veľa plánov. Čaká nás odbúranie digitalizácie na školách, tvorba nových zákonov, digitalizácia či veľa zmien vo vysokých školách. Ak sa všetko podarí, určite nastane zlepšenie.

Ak by sa situácia opäť zhoršila a nastala by tretia vlna, viete si predstaviť ďalší výpadok klasickej školskej dochádzky? Čo by to podľa vás spôsobilo? Verme, že už k tomu nedôjde, ale čo ak...

Dúfam, že sa to nezopakuje. Je dôležité, aby žiaci boli v škole a mali kontakt s učiteľom. O toto sa musíme všetci snažiť. Na druhú stranu sa ale musíme pripraviť aj na takúto situáciu. Preto je pre mňa také dôležité, aby sme k na školy k učiteľom a žiakom dostali digitálnu techniku. Aby ju napríklad v takomto prípade mohli využívať.

Ako sa mení školstvo a systém výučby po pandémii?

V prvom rade dúfam, že sa čo najskôr vrátime do škôl. V druhom rade verím, že z tohto obdobia si odnesieme aj pozitívne skúsenosti. Myslím si, že si všimneme, čo všetko je a nie je potrebné sa učiť. Všimneme si, aké dôležité sú digitálne technológie a akú zodpovednosť majú pred sebou učitelia. A myslím si, že žiaci sa naučia väčšej samostatnosti či organizovaniu vlastného času. A možno aj učitelia, žiaci a rodičia nájdu aj vďaka tomuto obdobiu väčšie pochopenie jeden pre druhého.

A na záver... Čo by ste odkázali žiakom, rodičom, učiteľom do nového roka? Zrejme potrebujúnejaké povzbudivé slová.

V tomto čase im hlavne želám dobré zdravie a dúfam, že sa situácia zlepší a že sa čo najskôr všetci vrátime do škôl.