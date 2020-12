Matovič píše z karantény: Ďalší útok na Sulíka a Čaputovú! Prišla nenormálna doba, vlastní zradili

Statusy premiéra Matoviča sú všektým dobre známe. Svoje postoje, reakcie či názory v nich vyjadruje pravidelne. Teraz sa rozhodol zhodnotiť vývoj pandémie na Slovensku. Momentálne je totiž v domácej karanténe s koronavírusom. Okrem neho má koronavírus ďalších päť členov vlády.

Prvú vlnu sme zvládli na jednotku

Prvú vlnu sme podľa neho zvládli na európsku jednotku. "Lebo ľudia v rešpekte pred nepoznaným brali slová tých, čo silu pandémie merali počtom zatvorených barov, na ľahkú váhu. Ich blúznenie im bolo síce sympatické, ale zdravý rozum kázal opatrnosti," napísal v úvode. Potom prišlo leto a počas niektorých dní sme mali aj nula prípadov denne. "Ale konšpirátori a spochybňovači covidu išli na plné obrátky... až sme sa stali krajinou s najväčšou vierou v konšpirácie v EÚ," napísal.

Potom prišla nenormálna doba

"A prinieslo to výsledky... prišla druhá vlna, stonásobne silnejšia ako prvá. Kde sa vzala? Z Gurunu nepristála, bola v nás. Vírus cez leto nezoslabol, len naša schopnosť a ochota mu čeliť, zoslabla výrazne," skonštatoval premiér. "Začali sme spochybňovačov brať za mienkotvorcov. Buchnúť si, sa stalo módou a kto nespochybňoval opatrenia, nebol in. Opatrenia začali z piedestálu spochybňovať aj kľúčoví hráči verejnej mienky, a bohužial, aj vlastní spoluhráči."

Zdroj: Topky/Maarty

Nasledovalo plošné testovanie, ktorým sme podľa premiérových slov napriek presile zatiahlu ručnú brzdu. Účasť bola obrovská. "Potom však prišla doba nenormálna. Priam hystericky fanatická svätá vojna proti opakovaniu plošného testovania, blúznenie o jeho nutnej dobrovoľnosti... až po mnohotýždňovú zlomyselnú sabotáž nákupu 8 miliónov testov potrebných na zastavenie ďalšej vlny... spolu s choromyseľným blúznením o nutnom okamžitom otvorení reštaurácií a barov," napísal Matovič a opäť sa obul do Richarda Sulíka i prezidentky Zuzany Čaputovej.

Sociopati v politike budú radi

To nemohlo mať iné následky ako tie, ktoré si začíname "užívať", napísal. "Tisícky zbytočne mŕtvych ľudí. Tisícky s trvalými vážnymi následkami. Nesmierne ekonomické škody, na ktoré sa poskladajú zas len obyčajní ľudia cez svoje dane a odvody... a paradoxne zbytočné mesiace navyše zatvorené bary, reštaurácie či posilky, za ktoré sa "bojovníci" proti opatreniam ľúbivo a podlo skrývali. Áno, sociopati v politike budú radi," skonštatoval.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podľa Matoviča nastal paradox a z víťazov sa stali porazení. "Mohli sme mať pokojné a normálne Vianoce, ale my nie. My sme bojovali za domnelú slobodu a miesto tímovým hráčom sme drukovali tým, ktorí vlastných faulovali. Nedokázali sme v pasci ľúbivosti zistiť, že na ňu škaredo doplatíme, až nás boj za “slobodu” do väzenia dostal," napísal a dodal, že mu je z toho smutno.

"Prepáčte, prosím, tí, ktorí ste odo mňa čakali, že napriek všetkej zlomyseľnosti opäť zrealizujem plán decembrového plošného testovania, aby sme nemuseli skončiť v lockdowne a mnohí neumreli. Nemal som dosť síl. Vlastní zradili," dodal na záver.