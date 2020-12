Svet sa izoloval od Británie kvôli novému kmeňu KORONAVÍRUSU: Je nákazlivejší! Potvrdil to aj ÚVZ SR

Ilustračné foto

LONDÝN/BRATISLAVA – Svet sa izoluje od Británie kvôli mutácii koronavírusu. Viacero krajín vrátane Slovenska už zakázalo prílety zo Spojeného kráľovstva. Nový kmeň vírusu je podľa odborníkov až o 70 percent nákazlivejší než súčasná forma a britský minister zdravotníctva v nedeľu vyhlásil, že v sa im vymkol spod kontroly. Preto v Londýne a juhovýchodnej časti Anglicka platí počas Vianoc prísny lockdown. Podľa expertov však nič nenasvedčuje tomu, že by nový variant vírusu spôsoboval väčšie zdravotné ťažkosti než predchádzajúce, alebo že by bol rezistentný na novovyvinuté vakcíny. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR tvrdí, že v slovenských laboratóriách by nemalo dochádzať k zníženej citlivosti diagnostiky a mali by odhaliť aj nový variant vírusu.